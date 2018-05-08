雲科大產學研大樓啟用

2018年05月08日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林科技大學「產學研大樓」7日落成啟用，該校營運20年的產學與智財育成營運中心同時進駐，提升「YunTech矽谷創業園區」研發能量，是未來與業界的橋接窗口，也是接軌國際的基地。

雲林縣長李進勇、行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉、產業界等都來慶賀這棟大樓的落成啟用，李並期許造就區域各項產業萌芽。雲林縣政府、斗六市公所、各工業區協進會、資策會、中部大學育成中心和民間育成范特喜綠光原創等，也簽署加入合作協議，將共同打造產學研大樓為中區創業新聚落中心。

中部工業區理事長聯誼會長李美惠、嘉義市工業會理事長孔德偉、雲科工業區廠商協進會理事長蘇振毅等認為，該中心可以提供中小企業最薄弱的研發及行銷協助，是業界很棒的「靠山」。

雲科大研發長張傳育表示，該校育成中心運用4大學院優勢，結合公部門、企業社團、創投等各項資源，串聯斗六雲中街文創園區與古坑綠色隧道，打造YunTech矽谷基地，目前園區企業進駐率已達7成，聚焦民生化工、電子資訊、文創科技等領域，輔導企業包含雲林傳統產業、綠能產業與日本知名動畫企業。此外，亦提供Co-working Space商務共同辦公室，提供創業團隊或自由工作者進駐。

雲科大校長楊能舒表示，因應全球經濟及科技變遷，該校集結產業界及學術界的需求，創立台灣前所未有的「未來學院」與「雲科工研院」，將打造出以學生學習為中心、以適性揚才為目標、以教育創新為策略、以社會與產業為場域的YunTech新型態教學培育系統，搭配公部門、企業社團和民間等資源，成為中區最大創業園區，期望藉此展開雲林未來的新經濟模式。

(中國時報)