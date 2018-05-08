民眾漸認同 環保葬逐年攀升

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中國時報
／台北報導

北市推動環保葬15年，近年隨著環保意識抬頭、政府補助措施等因素，加上法鼓山創辦人聖嚴法師、前副總統李元簇等人響應，逐漸獲德民眾認同，值得一提是去年達3769件，創下歷年新高。此外，殯葬處祭出遷出納骨塔改環保葬補助金、殯葬費用減免，是環保葬人數逐年增加關鍵。

環保葬推動初期，民眾大多認為，把家人骨灰回歸大自然，違背傳統殯葬文化及慎宗追遠精神，意願低，大多選擇土葬或把骨灰放置納骨塔，隨著觀念改變及政府補助政策多管齊下，環保葬成為近年趨勢。

北市殯葬處統計，近3年環保葬人數逐年攀升，除海葬受限氣候、交通等因素，平均每年約100件外，花葬、樹葬案數穩定成長，總計件數年年創新高，分別為22173件，2857件、3769件。

殯葬處指出，環保葬透過植存方式骨灰回歸自然，過程中僅靜默追思，省去繁文縟節，縮短程序又不失莊重，尤其是海葬部分會提供定位卡，讓家屬可以記錄親人骨灰撒入海域經緯度，作為追思悼念依據。

中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會祕書長歐陽克言分析，環保葬是不可擋，就像當初土葬改為火葬大家很排斥，後來成為主流，環保葬受歡迎主要是簡化流程，還可省下萬元喪葬費，減輕下一代負擔。

殯葬處表示，目前民眾除參加聯合環保葬不收費，正在研擬增加減免項目，像是冰存費等，減輕民眾負擔，同時鼓勵以環保葬取代土葬或火葬為目標。

(中國時報)

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