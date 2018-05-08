台灣需要一次理性覺醒

2018年05月08日 04:11 中國時報 張亞中

《中國時報》以「無色覺醒」為題發表社論，認為主流民意早已厭倦藍綠惡鬥、拋棄顏色政治；面對未來，台灣應該要重新出發了。

台灣政治的確出了很大的問題，民調顯示，有6成左右的民眾表示對國、民兩黨不滿，大多數民眾厭惡藍綠惡鬥。但這只是表象，台灣政治亂象背後的核心問題是政黨和民眾的理盲、民粹、媚俗、懦弱、缺少良善價值的信仰所致。在我來看，「無色覺醒」的本質應為「理性覺醒」，如果這個社會不再以理性掛帥，是不會有救的。

坦白說，從台灣民主化以來，藍綠惡鬥的面貌是，民進黨對國民黨進行鬥爭，而國民黨只能招架，不僅沒有能力與民進黨鬥，連在「論述」上對抗的本事都沒有，反而是跟隨民進黨的說法，鸚鵡學舌，最終自己變成四不像，只能靠「民進黨失敗就是國民黨成功」的想法蒙混過日子。

6成民眾厭惡民進黨的地方在於，這個政黨可以如此欺騙、膽大、妄為，只要打著「台灣主體性、愛台灣、多元文化」，就可以為其「台獨、兩岸對抗、去中國化」的主張合理化，甚而陳水扁的貪汙都可以不追究；任意剝奪軍公教的合法退休金、可以違憲違法地用「轉型正義」來清算鬥爭過往的歷史；只要打著「反核」就有正當性，而不考慮人民健康、經濟發展需要；為強化兩岸敵意，把台灣民主視為普世價值，當成對抗大陸的武器。這個政黨是如此理盲，而政治操作又是極度民粹，在鬥爭上全然不在乎良善的價值，而視勝選是唯一的真理，權力為絕對的目標。

6成民眾不滿國民黨的地方在於，這個政黨在1990年代以後已經沒有了理想與靈魂，靠著龐大的黨產維繫其生命。在李登輝帶頭搞去中國化、金權政治時，又有哪個黨內高層敢於站出來拒絕？這個政黨在2008年執政以後，在中華文化與史觀核心一事上不能捍衛，在解決兩岸敵對現狀一事上沒有意願，想的只是如何成為兩岸經貿交流的買辦。首先要砍軍公教退休金的是國民黨，把核四先封存的也是國民黨。直至今日，國民黨仍然不願意採行追求「和合」，而是固執其「不統不獨」、維持敵對現狀的兩岸政策；在捍衛軍公教退休一事是敷衍了事，連面對一個對自己政黨與歷史要抄家滅族的《促轉條例》也沒有全力反對抗爭。民主化後的國民黨也相信勝選才是唯一的真理，但他們的方法卻是不斷放棄自己的理念、選擇媚俗。

民進黨的強悍鬥爭與國民黨的媚俗懦弱，形成了今日的政治局面。只要是人，就會有立場、有顏色，這是難免的事，但是不可沒有「理性」。沒有理性就不會有智慧，更不會有解決問題的方法。因此，「無色覺醒」要訴求的是「理性的覺醒」，這包括價值與方法的選擇。舉例來說，價值上，台灣應否追求兩岸和平？用什麼方法才可以創造和平？能源政策是否為反核或擁核的是非題，還是因地制宜、因時制宜，方法上的選擇題？這個社會應以和諧為重，還是為了自己認為的正義，就可以對歷史及對手進行清算鬥爭？人民的財產權應否得到尊重與保護？或是只要擁有多數就可以為所欲為？

期待台灣民眾覺醒，不要再被理盲驅使、民粹操弄，開始追求理性上的覺醒吧！

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)