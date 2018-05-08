貿易戰爭的是全球創新龍頭地位

2018年05月08日 04:11 中國時報 潘華生

上周美國龐大的貿易代表團訪問北京，與中方討論了貿易不均衡、知識產權、合資技術和合資企業的問題。一如預期，中美首輪貿易談判「不歡而散」。此次貿易談判，其實更像是美國對中美貿易失衡的底牌布達會。要求大陸在1年的時間裡，把美中貿易逆差削減1000億美元，並在次年再削減1000億美元；美國還要求中國立即停止向「中國製造2025」計畫涉及的先進技術領域提供補貼。

雙方在會前已經初步交鋒，美國針對中國600億美元商品徵收懲罰性關稅，而中國立即對美進口的農產品加徵關稅回擊；未料美國再加碼懲罰大陸5G龍頭的中興通訊，也很可能再拿華為開刀，這比貿易戰更嚴重衝擊中國高科技產業的未來。

對中興通訊而言，既有自己的過錯，又是中美角力的犧牲者。美國對中興通訊的處罰，是以中興在2010至2016年期間，於伊朗因為發展核設施而遭到禁運的時候，在沒有領取適當出口許可的情況下，向伊朗出售價值約3200萬美元的產品。2016年中興通訊首次被美國商務部進行處罰，2017年更是被開出了8.9億美元的罰單。即便中興認罪，接受罰款，僅因為未及時懲戒參與禁運的員工，就對中興宣布禁售7年的嚴懲，幾乎直接宣判中興的死刑。

然而中興通訊真的有錯嗎？其實，中國企業向來充分發揮自由貿易精神，不拘泥於意識形態的對立問題，顯然沒有認真看待美國所推動的對伊朗禁運。中國一直在中東有長遠的市場機會，1980年代的兩伊戰爭，伊朗受到各國嚴厲武器禁運的時候，中國軍工企業卻仍然私下持續地對兩伊軍售賺錢，特別是伊朗因而成為中國軍工的大客戶。從大陸網路意見多是正面看待此段歷史，也長期多為反美的伊朗抱屈，這極可能是此次中興犯下「伊朗門」的重要背景因素。

然而，近日南北韓峰會圓滿落幕，營造了和平的氣氛，而「川金會」也即將熱鬧登場。擁有核武的北韓領導人金正恩搖身一變成為諾貝爾和平獎的大熱門，而放棄核武發展的伊朗反倒面臨川普毀約退出的境遇。更不用說美國長期偏袒自己盟國以色列、巴基斯坦、印度等國擁有核武的事實。對中興這樣的大公司來說，涉入「伊朗門」事件的規模並不算大，獲利也很有限，但懲罰卻很驚人。美國政府為經濟制裁、反恐及反避稅，法規要求愈來愈嚴格，美國利用自己在全球最大的科技龍頭與市場地位，從而擁有對他國企業強制執行的能力。以銀行業來說，各國際性銀行都採取擴大法遵規模、成立反洗錢中心或裁撤部分具法遵風險的業務等方式來因應。簡而言之，就是法遵成本大為增加。台灣銀行在美國的法遵成本居然占營收比率的3成。可見法遵成本已成為美國的另類貿易投資障礙。

中美貿易戰一來一往，貿易摩擦的本質也越來越清楚：不再是商品的關稅問題，而是中美在爭奪全球創新的領導者地位。大陸近年動用國家資源，高科技的發展神速，然而，強大如中興，在受到美國關鍵元件禁運之後幾乎滅頂，這證明了大陸電子製造主要僅做後端集成，在關鍵領域仍幾乎全部依賴美國元件的困境。而美國打擊大陸高科技行業發展的理由也越來越光怪陸離，例如以國家安全為理由禁止中興、華為的手機及通訊設備的販售，似乎言過其實。事實上2013年曝光的「稜鏡門事件」顯示，美國才是在全球進行大規模監聽的國家，監聽的對象不僅僅包含美國的歐洲盟國，如德國、法國，當然也一定會包含視為潛在威脅的中國與俄國。

這一波美中角力，有鞏固長期國際經貿地位的意圖，也有爭奪國際政治經濟科技主導權的痕跡。創新之所以重要，是因為長期的經濟發展是由破壞性創新所驅動。由於中國始終不願意臣服於美國的科技霸權，長期以來，即便在巴黎輸出管制統籌委員會（巴統協議）的管制以及1996年簽訂的《瓦森納協議》的高科技禁運條件之下，中國大陸仍然堅持走自己獨立科技發展的道路。須知高科技封鎖戰、領導戰並不是從今天開始，只要下定決心，其實美國是無法阻止中國自己穩步前進的步伐。

（作者為國立雲林科技大學副教授）

(中國時報)