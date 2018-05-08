美中角力 台灣不當出氣娃娃

2018年05月08日 04:11 中國時報 陳建仲

幾乎是空手而回的美國「豪華」貿易代表團離開北京後，白宮5日即突然發表罕見強硬措詞的聲明，指責中國要求美國的航空公司改變其網站如何標註台港澳的作法，是干預美國民間公司的政治手段，甚至直指所謂「中國的政治正確」是「歐威爾式的廢話」；自川普上任後，美中交鋒從南海爭議、貿易戰角力、匯率操控一路打到台灣問題，面對美中這場關係到國家戰略的全方位交手，民進黨政府必須戒慎因應，在這場美中交鋒中，不能只是別人談判桌上的籌碼。

大陸民航局在4月25日致函36家外國航空公司，要求不得將台灣、香港、澳門列為國家，要以相同顏色畫入網站上的大陸地圖，不得將台灣歸類到東南亞或其他地理地區，要歸於中國目錄之下；30日內若不改善，將依《民航行業信用管理辦法》，將聯航列為嚴重失信名單中，採取行政處罰措施。

此項訊息《外交政策》雜誌在4月27日刊登後，美國國務院立即向北京表達強烈關切，反對中國政府掌控美國公司，包括航空公司如何組織其網站來服務客戶。但巧合的是，美國貿易代表團甫結束北京的貿易談判返回華府，5日向川普匯報。川普原本在4日表示他很尊重中國國家主席習近平，所以暫時沒有對中國採取強硬立場；但在聽完簡報後改在推特上指責中國「在中美貿易上被寵壞了」。從白宮對大陸民航局的信函補開一槍的動作，透露出川普操作「台灣牌」的痕跡。

然而，大陸官媒立即反控美國當局胡說八道，因為絕大多數國家都承認台港澳和西藏是中國的一部分，這是幾乎全世界，包括聯合國等國際組織在內的政治正確，不只是中國的政治正確。《華盛頓郵報》評論則認為美國只是認知北京「一個中國」的立場，但本身未採取立場，美國不會同意台灣是大陸的一部分，美國企業也不該如此。

4月24日美軍兩架B-52戰略轟炸機飛近廣東沿海，解放軍26日即由空軍多型戰機編隊飛越宮古和巴士海峽，再次對台繞島巡航；並在南海3處島礁部署鷹擊-12B反艦巡弋飛彈，以及紅旗-9B地對空飛彈系統。白宮雖然向中國大陸提出關切，警告可能面臨後果，但中方回敬那是維護主權和安全的需要，有關部署不針對任何國家，無心侵犯者無須擔憂害怕。顯見，美中互不退讓，在貿易戰的陰影下，南海問題、台海問題已成區域新的衝突熱點。

無獨有偶，深受「森友學園」和「加計學園」等醜聞所苦的日本首相安倍晉三，積極要和中國大陸修好，習近平4日應約與日相安倍首次電話會談，一反常態肯定安倍，顯見中國大陸也在打日本牌。

問題是，川普打台灣牌越赤裸，北京對台打擊力道就更猛烈，蔡政府如果一味呼應川普的動作，對岸除了搶我邦交國、封鎖參與國際組織外，大陸軍演熱季將登場，台海不能再起波濤，美中角力不應老把台灣當出氣娃娃！

（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)