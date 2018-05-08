美國已連打5張台灣牌

2018年05月08日 04:11 中國時報 孫揚明

大陸施壓美國民航公司，要求網頁、文宣不得將台灣、港、澳列為國家，美國白宮發出強烈聲明，呼籲中方停止脅迫美民航公司。任何一個國家在做出決策或發言時，必定首先衡量其利益，當利益出現變化時，政策與相關發言必定出現變化，美國近來在台海事務的發言就是最好的例子。

2017年6月13日巴拿馬與我國斷交。美國務院發言人的說法是，「因為在未來的幾周內川普將和巴拿馬總統會晤，所以美國早已知悉此事。」就台北言，問題在於美國雖早已知悉，但卻未能阻止此事。此一情況或顯示了美國的相關態度，或是顯示了美國相對中國的能力極限。

在台北挨了一記巴拿馬斷交的悶棍後，美國國務院對此事唯一的評論，居然只是要求台海「相關各方進行有效能的對話，避免升高情勢與造成不穩定的舉措。」其中完全看不出想幫蔡政府的意圖。

今年5月1日多明尼加與台北斷交，美國務院的說法成了「這些改變現狀的行為，對區域穩定無益，也沒有幫助。兩岸穩定符合美國長遠利益，也相信兩岸雙方近年來的對話促進和平、穩定與發展。美國敦促中國努力恢復具成效的對話，以避免進一步提升緊張或破壞穩定。」如果還看不懂美國的態度，那就看看美國在台協會主席莫健3日的說法，「過去一年來兩岸關係發展較不正面，美國政府內外包括國會議員，都擔憂中國對台灣施壓加劇；近期美國國會通過《台灣旅行法》，就是反映這方面的關切。」

這個說法不僅表達了本身偏幫的立場，從原先斷交是「兩國政府間的事」，一躍而成為「改變現狀」，同時也把美國進一步介入台海的意圖悄悄地卸責。

從去年6月到今年5月，兩岸之間如果說有什麼重大的爭議，最重者不過是賴清德的3度「台獨工作者」之說。此一足以造成兩岸重大衝擊的事件，卻不見美國鄭重表態。反而是美國本身，從去年開始，支持蔡英文政府的各種作法不斷出現，從《2018國防授權法案》，到《台灣旅行法》，到放出風聲說國家安全顧問波頓可能於6月赴台，再到宣布同意潛艦售台的「行銷核准證」；以及美國以「歐威爾式的謬論」回應中國大陸施壓美國民航公司，無一不足以造成鼓勵賴清德等台獨人士繼續推進其台獨政策。

而除了美國本身的戰略思維外，真正貫穿這1年多來上述這幾件事的，則是美國與中國的經貿紛爭。換言之，就是在這美國與中國的重大經貿路線的爭端中，美國連續打出了5張台灣牌，並沒有顧及這5張牌未來可能在台海引發重大衝突的後果。

在這前後不到1年間，已清楚地暴露出美國的利益與立場的變化。（作者為資深媒體人）

(中國時報)