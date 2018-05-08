2018年05月08日 04:11 中國時報 陳冠安

隨著執政不力，在內政外交上屢屢受挫，民眾對於蔡政府的表現也愈加不滿，其施政滿意度已然降至3成。

不過民進黨卻不思進取，一方面嘴硬地聲稱「改革」有陣痛是必然，另一方面卻藉由各式附隨、側翼組織釋放與民意脫節的「民調」來欲蓋彌彰。

上個月，由台灣民主基金會所做7成年輕人願為台獨而戰的民調，才剛被美國杜克大學打臉。這個月，由民進黨駐泰代表童振源擔任理事長，及洪耀福之弟洪耀南擔任祕書長的兩岸政策協會，又發布一份民調，試圖推卸掉與多明尼加斷交的責任。

根據該民調，有8成的民眾認為中國大陸對台灣不友善；有6成認為大陸打壓台灣會使兩岸關係越推越遠，而僅有3成的人認為是台灣政府在破壞兩岸現狀。

民進黨立委羅致政對此還表示，蔡英文上任以來，沒有在兩岸關係上做任何挑釁，卻有3成的民眾認為破壞兩岸關係的責任在蔡政府，且其中有6成3是藍營支持者。言下之意就是，千錯萬錯都不是蔡英文的錯，而所有不滿蔡英文的人多是國民黨人。如此心態，難怪民進黨政府的支持度還在持續下降。

事實上，中華民意研究協會在5月4日也發布了一份民調，指出僅有35.1%認為蔡英文有實現其選前「維持現狀」的承諾，而有45.9%的人認為她沒有實現。針對蔡英文說「九二共識」不存在，僅有29.1%的人認為這是維持現狀，而有44.3%的人認為這是改變現狀。

換句話說，這即是打臉前述兩岸政策協會和羅致政的民調和說法，因為多數民眾，甚至是中立選民，都認為蔡英文才是改變現狀者。所以說，把兩岸關係推遠，必須負起責任的，應當是蔡政府。

事實上，近來多明尼加與我斷交以及大陸軍演風波，都並非是大陸主動挑起，而係被迫回應，旨在針對賴清德的「務實台獨工作者」之說。

要知道，在國際政治當中，如果一方出招試探，另一方卻不予回應的話，那就很可能會形成螺旋效應，讓挑事方誤判，從而得寸進尺，使回應方被迫以更劇烈，或是代價更大的方式來進行回應。

不過很遺憾的是，無論是在過去還是現在，每當執政不力，民進黨都會藉由挑釁大陸，惡化兩岸關係，拖台灣人民下水來鞏固自身的權力，並且不惜為此撕裂族群，把所有支持和平發展兩岸關係的人打成親中賣台，甚至讓所有民生議題都變成統獨議題，讓國家繼續空轉。這就是民進黨所謂的「愛台灣」。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)