社論－無色媒體帶動無色政治

2018年05月08日 04:11 中國時報 主筆室

在人們吸收資訊、感應環境、建立認知、形塑價值過程中，大眾傳播媒體一直扮演關鍵角色，既是眼睛、耳朵，更是大腦。新聞媒體是社會的守望監督者，應公正客觀、平衡中立，這也是新聞傳播學的基本原理。但從最近退伍軍人抗議年金改革爆發警民流血衝突，到教育部公然違反大學自治法理、強勢「拔管」的現象，反映的卻是媒體角色功能的扭曲、人民不信任媒體的變貌。

台灣民主改革與發展的歷程上，新聞媒體曾是反映民意、資訊溝通的橋梁，也是突破禁忌、引導輿論的先鋒，與政府、民眾共同建立經濟繁榮、政治民主兩大「台灣奇蹟」。曾幾何時，現在的媒體環境雖然比以前更開放，媒體數目也比過去更多，可是媒體表現卻未必更優質進步，反而更不能受到民眾的信賴與尊重。

為何如此？原因很多，但藍綠惡鬥造成社會分裂對抗，朝野政黨為反對而反對，尤其媒體各分立場、過度批評的劣質表現，絕對難辭其咎。媒體或因商業需求，拚命吸收「同溫層」閱聽大眾相互取暖、打擊異己，或基於政治立場，配合特定政黨放話製造新聞輿論，結果究竟是政治影響媒體，還是媒體影響政治，變成因果難分，相互糾纏，整個台灣民意錯亂，對抗分裂，相互毀滅，一起陪葬。這些問題若不能釐清、改變，台灣內部與兩岸之間的誤解、對抗與衝突就會持續，無論對台灣或兩岸的中國人，都會是災難。顯然，媒體也需要「無色覺醒」。

媒體要超越藍綠「無色覺醒」，就要做到以是非超越立場、不受政黨意識形態綁架、不煽動激情的「媒體覺醒」。長久以來，不論是親藍或親綠媒體，透過立場鮮明、好惡分明的市場區隔，的確成功獲取了相當的商業利益，也成就了國、民兩黨輪替執政的結果。影響所及，其他不同黨派立場的媒體跟進效尤，最後媒體市場形成藍綠各據一方，涇渭分明。其中又以所屬的政論節目情況特別嚴重，所培養出的各路名嘴更是台灣媒體一絕，不但形成「名嘴治國」現象，長期激情渲染下，一個「理盲而濫情」的社會於焉誕生。

政論節目裡的名嘴除了語不驚人死不休、包山包海無所不談、爆料內幕無所不知之外，誇大渲染加上窮批猛罵，當然不在話下。舉例來說，最近大陸某退將發文大談如何輕易實現「武統」、某軍事觀察家聲稱兩個火箭炮連隊就可滅掉新竹基地；陸媒刊文後，台灣政論節目見獵心喜跟進評論，隨之立委質詢國防部官員，就這樣上演了一場鬧哄哄的武嚇「空戰」。這樣自己嚇自己，固然為收視率製造了話題，結果又是對誰有利呢？

又好比蔡政府先前的一例一休政策，親藍媒體把自己當成國民黨的平台，強烈批判，最後蔡政府決定髮夾彎，修改《勞基法》，結果藍媒還是從頭罵到底。核二廠1號機重啟的例子也一樣，既然蔡政府已經順應輿論轉彎了，藍媒還是死命地罵，這不是前後矛盾嗎？綠媒更是把自己當成民進黨的急先鋒，例如「拔管」事件，教育部屢次發文台大，要求說明各種「據報載」的質疑，特定綠媒和所屬節目名嘴總是適時出擊，火力節奏緊密配合，也難怪外界要質疑，這是綠媒、綠嘴和民進黨政府對特定議題、人物配合操作、火力串連的SOP。

事實上，網路時代新媒體多元化的大爆發，已經造成媒體生態的大變革，媒體的新聞倫理與社會責任也更難建立；無知或刻意散播的假資訊、錯消息，乃至誇大不實、偏激渲染的意見評論，變得流通更快、流量更多。這時候除了要求媒體本身要有更強的自制與自律外，民眾自己也應該有辨識資訊真偽的基本覺醒，不應人云亦云、胡亂起鬨，應該共同擔負起公民社會的理性責任。

政黨惡鬥造成政治、經濟、文化、社會的全面倒退，甚至影響到台灣的生存發展，媒體的推波助瀾有不可逃避的責任。「無色覺醒」已是社會底層的呼喚，我們自承過去做得不夠好，願意自省，拋開舊有的慣性思維和包袱，逐步改進，希望藉由我們自身的「媒體覺醒」帶動社會全面的「無色覺醒」。我們也呼籲所有媒體及媒體工作者回到原點，擺脫藍綠意識形態的桎梏，站在維護所有台灣人民利益的立場，實踐「無色覺醒」；更呼籲讀者、聽眾大力監督我們，共同催醒社會無色力量的擴散，讓台灣有更美好的明天。

(中國時報)