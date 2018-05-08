2018年05月08日 04:11 中國時報 主筆室

立法委員提出的前瞻釋憲被大法官會議駁回，又讓人真正見識到民進黨掌控立法院，實現完全執政的綠色威權。大法官會議是不是已經綠化，民眾的眼睛雪亮，毋須贅言，我們要談的是大法官如何界定立法委員行使職權。

大法官會議駁回前瞻釋憲案的主要理由是，立法委員高金素梅沒有參與前瞻案二讀程序的任一表決，既然未行使職權，即沒有聲請釋憲的資格，而予剔除。大法官這樣的認定，不僅侮辱了高金立委的人格，也侵害了她擔任立委的職權。

立法委員對於任何一件議案行使表決權，就是立委對議案的意見表達。這種意見表達，沒有固定的形式。立委進入表決會場參與表決，是行使意見表達；靜坐在表決會場不參與表決，表達抗議，也是意見表達；立委不到表決會場，拒絕對表決的結果背書，也是意見表達，都是行使職權的形式。

不論是到場靜坐不表決，或者不到場的拒絕表達意見，基本上都是政治上常見的手段，是民意代表表達意見的自由及形式。大法官無視立委杯葛表決的行使職權方式，自為限縮的界定，也形同侵害了民主社會民意表達的方式。

大法官們可能忘了，民進黨當年還屬於少數的時期，他們是如何在立法院施展各種杯葛手段的。他們的立委頭綁白布條，抗議多數的國民黨動用表決；他們集體退出議場，不參與表決。

甚至於，他們發動群眾包圍立法院，杯葛表決。但從來沒有人質疑過他們沒有行使立委職權。這是因為，立委代表民意行使職權，不受限於要站到議場參與表決。

如今，大法官們把立委行使職權的形式限縮在一個表決的框框內，形成另一種綠色的霸權，對台灣的民主發展極為危險。

(中國時報)