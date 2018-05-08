背棄原力 民進黨暗黑化

2018年05月08日 04:11 中國時報 張景為

若非民進黨政府的「拔管」加上時間的巧合，在台灣早已少人聞問的五四紀念日，竟因緣際會引爆了一場訴求捍衛大學自主、守護學術自由、要求政治力退出校園的「新五四運動」。但也是五四同一天，在總統府裡，副總統陳建仁笑嘻嘻地與一群變裝打扮的台灣星戰迷，一起慶祝「國際星戰日」，上演風暴兵交接守衛總統府，以英文高喊「願原力與你同在」。

同一天出現的這兩個場景，對比何其詭異荒謬！以電影蒙太奇的手法來看，這究竟是蔡總統要搞的另類黑色幽默？還是總統府真的不懂這樣做的愚蠢與悲哀？

《STAR WARS》星際大戰系列電影，從1977年上映至今已有9部（含外傳），不但風靡全球，而且形成以美國為主的流行次文化。國際星戰日適不適合拉高到總統府裡如此慶祝，見仁見智，但今年五四在時機上是否適宜，恐怕就該有起碼的sense判斷。雖然台灣早就很少人在五四這天關注99年前發生在大陸上的這場學生運動，但今年五四前才剛發生大學圈、學術界如此重大的爭議風暴，怎麼會白目到在這天還玩出這種跳tone的花樣？這是在拚選舉、還是在搞行銷？而且還陷無辜的熱情星戰迷於不義。

就算「老五四」揭櫫的精神不如現在星戰迷慶祝的重要，再怎麼說，如今台大師生掀起的「新五四」風潮，難道一點也不值得蔡總統重視？還是出身台大的蔡總統認為台大的抗議造不了大勢、誤不了民進黨的大事？蔡英文說一切交由教育部專業決定，教育部則說絕無政治力介入；若真如此，台灣第一學府發生如此重大抗爭，訴求的是學術行政不受政治侵擾，蔡總統更不該冷眼旁觀，反而應主動積極出面關切、釐清，怎會表現得這樣事不關己，急忙撇清？

教育部長吳茂昆說學術沒有真正的民主，這話沒錯卻有誤導之嫌。學術和學術行政是兩回事，前者保障的是探討真理與對錯的自由，後者說的是規範權力須依法而行，台大校長的產生即是如此。台大雖受政府補貼而須受監督，但其實是受人民的納稅而非受民進黨所補貼，所應受的是政府的依法監督，而非執政的民進黨可以違法濫權、予取予求。

民進黨重返執政以來，對各種政經社會資源包山包海、吃乾抹盡、強取豪奪，意欲為其永續執政打下不容挑戰的基礎，固已不在話下，在強辯施政錯誤的雙重標準上、面對媒體與民意質疑的傲慢囂張上，更令人難以置信。這些言行彷彿認定他們永遠站在正義的一方，擁有必然為民意認同的「天命」，而國民黨則是永遠要償債的一方。令人慨嘆的是，民進黨前輩先賢為台灣民主自由所作的犧牲奮鬥，竟然淪為如今當權派自我標榜、任意揮霍的政治資產，而不再是自我惕勵、戒慎前行的精神資源，黨內有識之士能不警醒？

在星際大戰系列電影裡，原力是一種超自然、無處不在的神祕力量，這種宇宙能量場就像是政治場域裡的民意。當民進黨當權派在總統府裡亂喊原力時，他們可能不知道自己已陷溺在權力的魔障裡，原力早被他們暗黑化了。那些得了權力就忘了理想初衷的人，還更放大那些他們過去要打倒的罪惡，已經把他們從絕地武士安納金·天行者變成了黑武士達斯‧維達！

(中國時報)