小英如何玩柯P這張牌

2018年05月08日 04:11 中國時報 毛嘉慶

隨著國民黨台北市長初選由丁守中出線，且超重量級的前行政院長張善政、前國發會主委管中閔都表明無意願參選後，民進黨烹煮的這一鍋政治料理也即將掀蓋。挺柯vs.黑柯，一翻兩瞪眼，最大的著眼點當然是能否為蔡英文的連任之路鋪紅毯加分。

這幾天，蔡英文及號稱「黨內高層」頻頻針對是否派出黨籍候選人放話，先是釋放有可能禮讓柯文哲的訊息，但隨後有說蔡英文私下對柯文哲的諸多發言「不爽」。明眼人都知道一手掌握黨政的蔡英文是在玩弄天威難測，順便要在關鍵時刻來個忠誠考核，就看誰要當不長眼的出頭鳥。

這個結局，早在去年民進黨選對會訂出台北市長讓黨中央保留協調、最終提名權時，套路和戲碼就已經很明顯了，姚文智也好、呂秀蓮也罷，都是過場龍套，甚至阿扁插花喊著要陳菊跳下來選，都是綠營「練肖話」比賽的加碼演出，沒別的意思，就是為了充分掌握話語權並觀察政治市場脈動。

毫無疑問，執政黨的台北市長提名過程確有話題性，因此綠營提名的民調、選情分析、辯論交鋒天天都有，既吸睛又揪心，等這齣戲張力到最高峰時，綠營再禮讓柯、給姚文智「惜惜」，這不就是成功的媒體行銷？蔡英文轉個彎，展示著她如何馴服柯文哲，其地位又定於一尊，是的，大家秒懂。柯會演，綠營會演，蔡英文不但會演還會導。畢竟，柯文哲的政治包裝，已經讓多數選民認為他的意識形態低於藍綠候選人，而這是最大的勝算。

或許有人問，柯文哲是凱達格蘭學校出身的墨綠，真能成功地「裝不綠」？舉個例子：台北市府下令拆除台灣黨主席蔡丁貴的抗議帳篷。蔡丁貴等人從2008年起就在立法院外安營紮寨，10年來只有他能攻陷教育部、立法院，幾乎無人敢惹他，偏偏柯文哲就去捅了這個馬蜂窩，讓蔡丁貴消失於立院周邊。這個政治動作當然讓獨派不爽，但台北市激進的獨派有幾票？柯文哲這個短空長多的抉擇，就連諸多泛藍社團成員都忍不住叫好，可見此一動作是精於算計的好結果。

蔡、柯的連任很有戲，唯一為德不卒的就是小英的專制讓民進黨失去主體性。上屆台北市長選舉，好歹民進黨內還曾經演了個初選，讓姚文智跟柯文哲PK，最後柯勝出，柯文哲竟大敗連勝文，讓柯擁有跨黨派光環。但這次蔡英文只想到自己怎麼操弄，卻閹割了黨員意志。民進黨的選民會因此唾棄柯嗎？如果蔡英文、陳菊等人後來登高一呼「相忍為黨」，選票是否就默默歸隊了呢？這戲碼很爛，但就是有選民會買帳。（作者為資深媒體人）

(中國時報)