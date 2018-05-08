大法官淪為立院點名員

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中國時報

司法院大法官以立法委員未參與議案審議表決，認為不符國會議員1/3釋憲門檻，日前決議不受理國民黨、親民黨立法院黨團及無黨團結聯盟等38位立委連署的前瞻預算釋憲聲請案。大法官此舉不僅創下憲政惡例，同時也怠忽憲法守門人的職責。

現行《大法官審理案件法》第5條第1項第3款規定，立法委員現有總額1/3以上之聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義，得聲請解釋憲法。此即是國會議員聲請釋憲機制，德國、美國、奧地利，均有相類似的規定。

此種條款之立法目的，是當國會發生多數濫權蠻橫立法，危害憲法秩序時，賦予少數議員釋憲聲請權，可以適時維護憲法秩序。這樣的機制不僅有助於司法發揮守護憲法的積極作用，同時也寓有制衡立法多數暴力，避免憲政民主原則遭到破壞。

只要國會議員連署達法定聲請釋憲門檻，且與其行使職權有關，大法官即應受理進而做出解釋。因為1/3國會議員的釋憲聲請權，主要只是在啟動大法官的違憲審查機制，最終目的是在維護客觀憲政秩序，而不是國會議員的憲法權利。從我國釋憲實務運作來看，司法院大法官歷來審查立法委員釋憲聲請之適法性，均只計算連署人數是否超過立法委員總額的1/3，至於參與連署者於議案審議時究係投贊成票或反對票，是否持反對意見，完全不予過問。

此次大法官將立法委員釋憲聲請權，限縮至「行使職權並投票反對，且確信多數立法委員表決通過之法律案或預算案有違憲疑義」，此種見解已明顯逾越客觀法律解釋範圍，不僅與德、奧等國立法例相去甚遠，更大悖於司法院大法官以往的釋憲慣例。大法官此舉不但失格，更從「憲法守門人」自貶身價，成了「國會議場的點名員」。

如果大法官要一改以往見解，嚴格限縮立委聲請釋憲的要件，也應該透過合法的程序，光明正大做出變更或補充前例，形成對外明確拘束力的解釋。大法官們不此之圖，竟然只草率以不受理決議卸責了事，此與暗巷圍事的小混混行徑，又有何異？

事實上，司法院打算嚴格限制立法委員聲請釋憲條件，早已有跡可循，上個月送請立法院審議的《大法官審理案件法》修正草案，除了現行的釋憲門檻之外，更明定法律的釋憲案必須於6個月內聲請，預算及其他釋憲案限於3個月內提出。

這樣的修法不僅是「嚴人寬己」，更難逃打壓國會少數意見的質疑。只是當大法官配合執政多數剝奪國會少數的釋憲聲請權，忘卻守護憲法的職責時，已淪為鞏固多數極權的守門人。

（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)

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