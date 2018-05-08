2018年05月08日 04:11 中國時報 楊方儒

離岸風力發電最近成了中央與彰化等地政府的顯學。畢竟去年台灣的外人直接投資（FDI）數字仍然不算多，只有75億美元，如果風電真能吸引外資大舉來台駐軍，還可紓解中台灣火力發電與空氣汙染之苦，確實是一石多鳥之計。

綠能概念不算新，從太陽能到風電，其實早在10年前就希冀成為台灣的下一波新興產業，可惜的是，全球綠能產業發展始終遲緩。早在2009年，經濟部就預估，台灣綠能產值在2015年即可達1.16兆，但這產值數字確實太過樂觀。根據行政院長賴清德年初的預估，7年之後，也就是到了2025年，台灣的太陽光電產值可達3400億元，風電產值則達1218億元，兩者加總起來還不到2015年預估數字的一半。

《紐約時報》專欄作家湯瑪斯‧佛里曼同樣在2009年出版的《世界又熱、又平與又擠》一書，大膽預測2009年到2018年全球最重要的新興產業之一就是綠能產業。只不過，金融風暴後的諸多專家與學者都沒有預料到綠能是難扶的阿斗。美國總統川普上任後，還誓言振興美國中西部煤礦業，並且也要擴大核能發電規模，迄今美國近2/3的電力供應仍然來自於燃燒化石原料。

相較於台灣必須「用愛發電」與「用肺發電」，大陸近年則是電力過剩，陷入「捨風棄光」窘境。西北各省建好的風場，如今常年都處於閒置狀態，當初許多樂觀進場的風電與太陽能業者全都被政策坑殺。

台灣的核二廠高齡將近40歲，現在2號機都必須要「再運轉」，以因應工業與民生用電的龐大需求，而大陸越蓋越多的核電廠與火電廠，在電力需求增長趨緩的前提下，現在很多機組都在停機備用，成了蚊子電廠。

綠能絕對是世界與人類發展的必然方向，只不過各國的現實大不相同。大陸的用電供應「富」，台灣的電力供應「窮」，就該是兩岸能源政策的核心命題。

台灣左支右絀的能源政策，過去10年沒能扶起綠能，2025年又要達成非核家園目標，加上深澳電廠與「乾淨的煤」，盤根錯節的諸多爭議看來只有台電公司董事長一個人能解。

綠能絕對不是萬能！未來7到8年，如要達到20%的發電量願景，整體電力政策上都要配套。如今雲林等地都在瘋「種電」，可惜的是，如果政策與台電回購價格能更大方，種電盛況提早7到8年發生，且提出購置國產太陽能電池模組的誘因，台灣的太陽能產業可能就不會變成「慘業」。

這簡單的數字，大家都可以為小英總統清楚計算。（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)