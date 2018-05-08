白蛇母子戀 千年挑戰經典

2018年05月08日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

《千年》描述青蛇原為男性，因深愛白蛇而化為女兒身，隨行在側。圖為演員孫詩珮。（一心戲劇團提供）

《白蛇傳》是兩岸民間家喻戶曉的傳奇故事，世人總把許仙和白蛇跨越物種的相戀情感，視為神怪愛情故事的典範，也是傳統戲曲絕佳的改編題材。編劇趙雪君的新編京劇《祭塔》就為《白蛇傳》提供新觀點，從新住民被霸凌的角度，重新看待許仙和白蛇「混血」所生之子許夢蛟，並安排白蛇和許夢蛟陷入母子相戀，此一禁忌話題，近期也被改編成新編歌仔戲《千年》。

歌仔戲版本編劇孫富叡表示：「《祭塔

》是個好作品，能引發現代人思考，但是

對傳統戲的觀眾而言，太過驚世駭俗了，在傳統京劇界一直沒能有機會演出，我心想真是太可惜了，不如就改編成歌仔戲挑戰看看。」

許夢蛟救母既愛又憐

孫富叡代表作之一，是享譽兩岸的新編歌仔戲《超炫白蛇傳》，他表示，寫完《超炫白蛇傳》後沉澱許久，也設想《白蛇傳》還可以有什麼可能性，經人介紹之後，才知有《祭塔》這個顛覆傳統架構的版本。

《千年》故事描述許仙遺棄被關進雷峰塔的白蛇，他們所生的孩子許夢蛟就在旁人異樣的眼光下成長，直到許夢蛟到雷峰塔解救白蛇，在門打開的瞬間，看見白蛇完全沒變老，還是一名妙齡女子，而白蛇則以為眼前這名男子是當年的許仙，兩人因而陷入熱戀。

孫富叡說，打開門的瞬間，許夢蛟對母親感到又憐惜、又哀怨，「那是一種很複雜的感情，白蛇既是他朝思暮想的慈母，也是被父親遺棄的可憐女性；但對白蛇而言，她單純地認為，眼前來的是許仙。」

小青轉性喻多元成家

導演王嘉明表示，神話故事可發揮的空間頗大，也可對應到社會現況，「如《千年》劇中的許仙，看到白素貞化身成白蛇時，竟因此而嫌棄、拋棄她，最後還跑去修練，變成道貌岸然的道德魔人，將他對白蛇曾經的愛戀，一概抹煞。」

而總跟在白蛇身旁、如影隨形的小青，在劇中則被安排為男性，王嘉明表示，「小青總跟在白蛇身旁，但從沒人想過為什麼，有一說是小青原本是男性，因為深愛白蛇而化身成女性如影隨形，這也頗有多元成家的意味。」

(中國時報)