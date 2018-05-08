洪啟嵩創放鬆禪法 3招解壓

2018年05月08日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

「5歲那年，家裡工廠發生大爆炸，但是我們全家逃過一劫，在那之後，我始終認為我的生命是一份禮物，為此，一定要多多為他人做事，要把和平帶給世人。」近期將展出高達50層樓大佛像的藝術家洪啟嵩，從生死課題中悟道，也自創一套「放鬆禪法」，洪啟嵩表示，這套禪法過去曾協助921大地震和四川大地震災民穩定心緒，重新找回人生，他也樂於和世人分享。

洪啟嵩表示，大學畢業後他曾上山閉關一年半，山居生活將物欲減到最低，反而過得神清氣爽，出關後他的家人覺得他像是長高了，「我的身高是173公分，但我的家人告訴我，感覺我有180公分，那一次我領悟到原來放鬆對人的骨骼、肌肉影響這麼大，現代人大都是處於緊縮、緊張的狀態。」

洪啟嵩分享，放鬆禪法有三大要訣，一是「身在水中」，「當你感覺壓力來的時候，冬天就想像自己泡在溫泉，夏天就想像自己泡在涼泉中，像是回復在母親羊水裡的狀態，自然而然可以放鬆。」

第二個要訣是想像自己「如同楊柳」，洪啟嵩表示：「每當壓力襲來，或是被先生、太太、老闆責罵時，你就想像自己像是楊柳樹一般搖擺，所有朝你而來的字句，如同惡風一樣，很快地就會隨風而去。」

第三個要訣則是想像自己「身如氣球」，洪啟嵩表示，「壓力就像是高利貸一樣，不趕快解決會很可怕；假如你想像自己的手指、腳趾頭就像是氣球一樣輕飄飄，身子也會跟著輕鬆起來。」

洪啟嵩表示，未來他期望能有一個世界性的平台，和所有人類分享這套禪法的細節。此外，近期洪啟嵩也將在「大佛拈花─2018地球心靈文化節」展出大佛像，5月9日至5月13日在高雄展覽館舉行，除了大佛像，還有雲門舞者李靜君、京劇名伶魏海敏、優人神鼓、志樂制樂、灣聲樂團等節目，9日上午有國際座談會，12日晚上也將舉辦萬人靜坐活動，詳情可至活動官網查詢、報名。

(中國時報)