老蕭8代言進帳8000萬

2018年05月08日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

蕭敬騰昨出席代言手機活動。（蘇蔓攝）

蕭敬騰（老蕭）7日出席OPPO R15手機發表會，他形象親民、深受廠商喜愛，代言身價高達8位數字，今年還沒過一半，他已接下保養品、遊戲、服飾、電信、飲品等8項代言，荷包賺滿滿，粗估代言酬勞共進帳8000萬元。

老蕭不僅吸金功力一流，對待家人也相當大手筆，他的父親2日生日，他請姊姊帶父母一同赴義大利旅遊8天7夜，還加贈父母名牌對表，花費約在500萬元內，都由他埋單。他去年30歲生日，砸下3500萬元，購入勞斯萊斯敞篷跑車給自己當禮物，而今年的生日禮物，他透露已經訂好不同品牌的名車，笑說：「當作我的耶誕節禮物。」

不拍私密照

他昨在記者會上，與主持人黃子佼玩自拍，他自豪拍照時「零死角」，且手機裡的照片都可以公開，沒有任何私密照，他大方秀出家中寵物、家人的合照，「我不可能有不能看的東西，我又不是傻子，就算是情人，你也不敢確定會走一輩子，為什麼要相信他，我覺得至少要熱戀5年以上。」至於另一半要求自拍私密照？他坦言「那這樣就不會是我另一半」。

他私下吃飯時，不會拍美食，「很餓啊，等拍完還要在社群發完，菜都涼了。」他習慣拍完照片就直接分享，至於有些朋友一直拍美食，不讓別人開始吃飯，他直呼：「我覺得很誇張！」

老蕭曾參與多部電影、電視劇演出，他先前拍攝公視戲劇《魂囚西門》，日前剛殺青，接下來要籌備新專輯及巡演，行程滿檔，為此推掉電影、戲劇、歌舞劇等8部邀約。

此外，他與費玉清（小哥）曾一同合作，私下也是好友，老蕭自曝小哥常到他家徹夜聊天，「小哥會一直講自己的故事，雖然他不是講笑話，但每一句話都很好笑。」

(中國時報)