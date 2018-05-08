李優曝國中太胖被霸凌

2018年05月08日 04:11 中國時報 報導林彥君

廷廷（資料照片）

知名網紅李優7日宣布推出首支單曲及寫真集，她曾和MP魔幻力量主唱廷廷交往，還被廷廷在臉書上點出名字，她昨在記者會上，被問到當時被公開點名有沒有生氣？她說：「我沒有生氣，我用包容的心看待這件事。」至於2人是否為和平分手？她僅回應：「我們是相處過的朋友。」

李優為廷廷緩頰：「他的公司有提到，他當時狀況沒有這麼好，對於無法控制的精神狀況，應多包容多體諒。」而2人最近剛好同一個宣傳期，是否擔心在同場遇到？她說：「不管如何祝福他，他是很有才華的人，他的作品也很有才華。」

最大尺度比基尼

26歲的李優，是人氣網紅也是畫家，她所屬的avex taiwan為她推出首支單曲〈迷惘美〉跟寫真集《李優URIKO首本寫真相冊ARTITUDE》，寫真集裡最大尺度是穿比基尼，她說：「我其實很怕露出肚子，因為我以前很宅，會彎著看漫畫，肚子上有一條『宅線』。」

她身高162公分，身材纖細勻稱，其實她國中曾胖到62公斤，常沉浸在自我世界，而被同學霸凌，她當時被隔壁班的流氓辣妹排擠，「單純看我不爽，就過來賞我一巴掌。」但她嚇傻不敢反抗，忍痛繼續上課。她後來喜歡上游泳而瘦身成功，現在僅42公斤。

李優單曲〈迷惘美〉MV，及李優官方YouTube將於11日上架，寫真相冊則將於10日開始預購。

(中國時報)