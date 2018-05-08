《大政治大爆卦》94％民意發聲

2018年05月08日 04:11 中國時報 報導林彥君

中天新聞政論節目《大政治大爆卦》7日全新改版，首集Live播出，主持人王又正表示：「我們這些占了94％絕大多數無黨籍的人民，卻被這些6％加入政黨的人士綁架，而且綁架了幾十年，他們的政治惡鬥，讓我們養成一種習慣性的思維，好像我們得跟著他們選邊站。」認為政治對立撕裂台灣，推動「無色覺醒」是現今台灣勢在必行的事。

主持人周玉琴、王又正在宣傳影片上，穿著清新的白襯衫與牛仔褲，一同宣告「無色覺醒」。王又正表示：「大家對節目的印象，都是以犀利、尖銳的角度監督政府，評論一針見血、針砭時事，但現在換個風格，用『無色覺醒』去監督藍綠，我們就事論事，把政策討論清楚，如果現在做得不好，那怎樣會更好。」

盧秀燕自嘲少數

節目規畫國民黨、民進黨以及94％「無色」人民的顏色背板，首集來賓為國家與國際事務專家賴岳謙、花蓮縣長傅山昆萁及台北教育大學教授莊淇銘、政治評論員鄭師誠等人上節目代表無色力量，替全台無黨籍、無色彩的人民，從非藍、非綠的人民發聲。

國民黨立委盧秀燕及民進黨立委黃偉哲分別坐在藍色、綠色看板前，接受無色代表質問，節目首創「無色」來賓人數大於藍、綠政黨顏色來賓人數，以4:1:1（無黨籍:國民黨:民進黨）的比例讓來賓互動，希望藉由多位無黨籍立場代表的討論，呼籲政府應更重視94％的民意。

國民黨立委盧秀燕表示很有壓力：「參與這個節目壓力很大，我跟黃偉哲就是你們口中的少數，因為我們加入了政黨。」民進黨立委黃偉哲則無奈自嘲自己也是顏色的受害者：「因為我的家人政黨不同顏色，我被同樣陣營的人用不同的顏色來看待。」

(中國時報)