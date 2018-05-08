劉以豪：相信自己不設限

劉以豪將擔任今年伊林璀璨之星總決賽評審。

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中國時報
報導
廖彥龍現為大陸騰訊簽約藝人。
名模吳品萱也是選秀比賽入行。
第7屆璀璨之星增好康

2018全台最強選秀「第7屆Eelin Star璀璨之星選拔大賽」，5月9日起接受報名！伊林娛樂藝人、「最萌男友」劉以豪今年受邀擔任總決賽評審，他日前與名模吳品萱率陳敬宣、廖彥龍、蔡筠絜等新生代進棚拍攝璀璨形象照7日曝光。經驗豐富的劉以豪，對著鏡頭發射手指愛心、比愛心、眨眼，宛如「女友視角」電力爆表。

劉以豪當年從選秀比賽脫穎而出，被伊林簽下，進入演藝圈。比賽時如何克服緊張？他說：「如果會膽怯，真的不用害怕！說起來很簡單，我覺得就像是一個旅程很好玩，不管有沒有得名，都是一次很好的經驗！」至於參賽者如何在舞台上獲得評審青睞？他認為，有充足的自信很重要，「相信自己可以成功，但是也不用太彰顯，或是過度有自信，我覺得某種程度上做自己吧！」

樂住花蓮拍新戲

劉以豪分享自己克服緊張的方法，「我如果緊張，會找一個沒有人的地方，自己跟自己好好相處；但是經過這麼多年之後，我覺得什麼都不想就去做才是最好的放鬆！因為你越告訴自己不要想，你的大腦只會一直去想，總之就是好好享受，不要給自己任何的框架限制。」

他日前在花蓮Long stay拍新戲《種菜女神》，劇組近日回台北拍攝，他卻想念花蓮的美好，想起那裡空氣、氛圍都好放鬆自在，希望台北拍完能再回花蓮。

廖彥龍人氣看漲

吳品萱也是選秀入行，她認為比賽需要很大的抗壓性，生、心理上要有很大的決心和進步，很推薦有模特兒夢的年輕人趕快報名。陳敬宣、廖彥龍、蔡筠絜皆為伊林新生代，其中廖彥龍、蔡筠絜分別是第2屆和第7屆模特兒組亞軍，比賽時都只是學生，廖彥龍現為大陸騰訊簽約藝人，趁返台期間拍攝形象照，現正拍攝網路劇《盜墓筆記2》，他先前挑梁主演古裝網路劇《花落宮廷錯流年》，微博粉絲暴增，人氣看漲。蔡筠絜是去年璀璨女模特兒組亞軍，年紀雖小，但伸展台表現的氣勢和態度不輸人。

(中國時報)

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