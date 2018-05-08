羅莎蒙派克《高壓行動》難獨行

2018年05月08日 04:11 中國時報 李承陽 報導

電影花長時間彩排，喬漢姆（左）自覺很像在拍紀錄片。

由喬漢姆（Jon Hamm）、羅莎蒙派克（Rosamund Pike）主演的電影《高壓行動》，為真實呈現80年代貝魯特久經戰亂面貌，基於安全考量難以重返實地拍攝，劇組在摩洛哥西北邊的丹吉爾市找到合適地點，但丹吉爾市部分地區資源匱乏，拍攝過程有許多不便，喬漢姆說：「有時覺得我很像在拍紀錄片。」

電影不少夜戲都在城市荒涼的角落拍攝，取景地點沒有路燈更沒有電，只好用盡所有技巧打造燈光，花了很長的時間彩排，再加上摩洛哥是伊斯蘭教國家，拍攝時又正逢齋戒月，還有對女性保守的態度，以致拍攝工作困難重重。

教徒齋月整天禁食

摩洛哥多數人信奉伊斯蘭教，拍攝期正值當地長達1個月的齋月期間，虔誠教徒必須整天禁食，甚至喝水都不行，電影製片麥克威伯說︰「幸好當地員工表現很專業，不因齋戒月影響進度。」

伊斯蘭教慣例也讓劇組女演員和女性工作人員感到不便，像是羅莎蒙派克就不能單獨去公眾場所，一定要有男性工作人員同行；另一女性製片莫妮卡也表示完全不被允許單獨行事，她說：「有一次我和另一位女性工作人員吃完飯要走回飯店，就有人一路跟著我們。而且我有什麼事要當地的人安排，都必需去找男性幫我傳達。」電影25日在台上映。

(中國時報)