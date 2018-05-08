王心凌觀影被逼哭 佩服才女劉若英

王心凌最近忙著籌備新專輯，每天聽Demo，挑選歌曲。

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中國時報
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王心凌（右）在工作人員包夾之下，戴著大口罩進入電影院。

劉若英首執導的電影《後來的我們》在大陸上映10天，票房突破12億人民幣（約57億台幣），不但是五一檔冠軍，也讓她成為華語片最賣座女性導演。王心凌日前利用赴鄭州參加演唱會後的時間，前往電影院觀賞，向來哭點很高的她，竟被逼出所有眼淚！她說，片中除了愛情之外更有親情的描述，一遇到親情部分她就完全抵擋不住，淚水倏然滑落。

王心凌稱讚這部片的對白、選角、執導功力無一不讓人折服，劇中對白感人且印象深刻，她在回台北的飛機上還回味無窮的和經紀人討論。她以前在念書時，也曾選修過導演課，但她覺得太難，一學期之後就當了逃兵，專心在演戲上攻讀。對於劉若英能唱能演能編劇又能導，她除了「佩服」之外找不到其他形容詞來表達她的驚歎。

王心凌近日正緊鑼密鼓籌備新專輯，每天聽Demo，挑選歌曲，希望帶給歌迷全新的感動，她為網劇《哦！我的皇帝陛下》演唱主題曲〈境遷〉也傳捷報，歌曲一上架就登上排行榜前5名。

央視澄清退票疑雲

《後來的我們》之前曾發生不正常退票現象，導致該片一度被懷疑以不正當手段操作票房數字，不過日前央視電影頻道官方微博發文澄清，指《後來的我們》所謂大量退票，其實是因為戲院與售票系統溝通不良產生的結果，也算是還給片商與劉若英一個清白。

(中國時報)

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