六福村繁育犀牛亞洲第一

正值壯年的25歲南方白犀牛種公「錦衣衛」，擔任人工取精受試者。（莊福文教基金會提供）

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中國時報
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莊福文教基金會附設動物園（六福村）4月23日誕生一隻自然受孕的健康白犀牛寶寶，讓園區的犀牛數量達19隻，繁育成果亞洲第一，7日台北市立動物園和莊福文教基金會攜手舉辦「犀牛輔助生殖技術工作坊」，展開為期2天的研討議程，吸引美、德、泰、日、越、新、中等12國專家齊聚，除進行相關技術研討，並親赴六福村犀牛展場，了解順利繁衍的因素做為借鏡，讓六福村主題遊樂園不只有商業休憩功能，更為動物保育和學術研究帶來貢獻。

莊福文教基金會董事長莊秀石說：「白犀牛在台灣能自然的受孕繁衍，在我們開放式的園區能快樂生活、代代繁衍。除了提供台灣的民眾能近距離體驗非洲動物的壯碩與野性之美，也能讓國際專家們肯定我們的保育成果。」

犀牛是體型僅次於大象的大型陸生動物，雖在非洲大陸有「草原坦克」封號，卻因棲息地減少和非法盜獵面臨嚴重威脅。全球現存的犀牛僅剩白犀牛、黑犀牛、印度犀牛、蘇門答臘犀牛和爪哇犀牛5種，以南非為主要棲息地的白犀牛約2萬頭，黑犀牛不到5500頭；亞洲的印度犀牛約3500頭，蘇門答臘犀牛少於100頭，爪哇犀牛更僅剩60頭左右。全球犀牛數量每天以3隻的驚人速度遭非法盜獵取角，據統計，若無積極有效的保護策略，2020年野生犀牛恐將滅絕。

(中國時報)

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