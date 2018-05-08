黃迪揚、黃遠 入戲拚時尚

2018年05月08日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

Ferragamo的BR BELTGANCI紅色小牛皮手環，6200元。（Ferragamo提供）

Ferragamo的GRANPRIX深藍色牛麂皮休閒鞋，1萬9900元。（Ferragamo提供）

Ferragamo的CAMDEN皇家藍色牛皮休閒鞋，2萬4900元。（Ferragamo提供）

黃遠（右）穿深藍襯衫1萬6500元、黑色針織衫3萬1900元、藍色牛仔褲1萬6500元、CUBE深藍色牛皮休閒鞋2萬900元；黃迪揚（左）穿藍襯衫1萬6500元、灰褐牛皮外套24萬5000元、灰色燈心絨短褲1萬5500元、CULT白色休閒鞋1萬8900元、焦糖色牛皮皮帶1萬6900元。（髮妝／楊心慧）金鐘影帝黃遠與劇場小生黃迪揚陸續為果陀「爆米花輕鬆劇場」挑大樑，兩位主角搶先穿Ferragamo比帥。（JOJ PHOTO攝）

金鐘影帝黃遠與劇場帥小生黃迪揚陸續為果陀「爆米花輕鬆劇場」挑大樑，兩人雖未同戲，但穿起義大利品牌Ferragamo新裝，配帥氣鞋款與搶眼皮帶等配件，同展無違和戲劇感，被笑說是來演「時尚雙黃」。

雙黃同框 帥氣無違和

黃遠演10至13日登場兩性愛情喜劇〈婚前《信》行為〉，第一次上台就挑戰李國修經典劇本，與張念慈、許時豪有三角糾葛，由於這戲一半喜劇，一半是發人深省的兩性議題，還現實與網路虛實交錯，頗有挑戰性，但他過去有優人神鼓現場演出的經驗，並不緊張，「緊張已不該是擔心的事，而是想劇本架構、與其他演員互動。」並開心能首度嘗試即興，「舞台劇很生活，可以試不同的哏，有不一樣的效果。」他上半場幾乎裸上半身，近期努力健身有成，要給觀眾好看。

黃迪揚則將演邁入百場加演的辦公室喜劇〈五斗米靠腰〉以及其續集〈老闆不願透露的事〉，北藝大戲劇系出身的他，在演〈五斗米〉馬克一角前曾經歷工作低潮，演出馬克後開始轉運，劇場機會大增之外，可塑性高的他去年還演了驚悚劇〈天黑請閉眼〉，靠警察亞正一角打響知名度；這次回歸喜劇，他說希望這戲能成為觀眾養分，為大家微微充個電，現代人太需要休息、充電，並說發現「只要罵老闆越多、大家就笑得更開心。」爆米花輕鬆劇場各劇即日起至27日，陸續在新光三越信義新天地A11「信義劇場」上演。

(中國時報)