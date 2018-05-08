早春PRADA 紐約開演

2018年05月08日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

2019早春秀場由Herzog & de Meuron建築事務所操刀，將原本赤裸混凝土結構，以紅色半透明浮板與人工燈光營造出「虛擬日落」般的意象。（PRADA提供）

莉莉柯林斯身著PRADA黃色2018秋冬系列印花洋裝，俏麗出席品牌於紐約的早春大秀。（PRADA提供）

潤娥選穿出自PRADA秋冬系列的橘黃色烏干紗洋裝現身，頗有春日氣息。（PRADA提供）

PRADA 2019早春大秀選於紐約地標時代廣場全程直播，吸引不少路人駐足觀賞。（取材自PRADA官方網站）

硬挺的錦緞外套、中腰短裙及亮色褲襪，演繹出輕鬆且華麗的90年代風格。（PRADA提供）

紐約當地時間4號傍晚，曼哈頓中城區一座只留下赤裸混凝土結構的大樓中，上演著PRADA 2019早春大秀。鮮少於紐約舉辦大型活動的PRADA，這次將早春大秀移師至此，一方面重申對美國市場的重視，一方面為即將於台灣時間8號登場的紐約大都會博物館慈善晚宴MET Gala做好準備。現場除聚集莉莉柯林斯（Lily Collins）、達柯塔芬妮（Dakota Fanning）、韓星潤娥等人外，連身為他牌代言人的賽琳娜（Selina Gomez），都忍不住低調亂入。

回歸極簡 承襲街頭風格

由Miuccia Prada女士操刀的PRADA早春大秀，不像多數度假系列般目的地明確，設計師卻選擇在虛擬和現實間旅行。在Herzog & de Meuron建築事務所團隊的巧思下，這棟原為鋼琴工廠的PRADA美國總部，以紅色半透明浮板與人工燈光在室內營造出一片「虛擬日落」景象，宛如Miuccia Prada女士在秀後接受訪問時所說：「這有點像是真實世界裡的幻象。」

一改現行「越多越好」的疊加潮流，開場模特一襲黑色半高領針織上衣、咖啡色絲質窄身長裙造型，彷彿回到品牌90年代締造的極簡風潮，頭上誇張的飛行員帽，亦似名模凱特摩絲在1993年美國版《Harper’s BAZAAR》中留下的經典影像。Prada女士代表性的幾何圖紋、印花，換作高領上衣、針織衫，甚至褲襪、嘻哈抽繩帽現身，搭配重新演繹過後的logo標誌，承襲幾分街頭風格。

華麗晚裝的部分則有錦緞褲裝撐場，綴飾亮片的高腰紗裙搭配T恤的組合，性感中帶著幾分隨興，褲管側邊打印著「PRADA NY 019」的暗號，標記著地點、季別，亦與紐約總部郵遞區號不謀而合。大秀更於紐約地標時代廣場全程直播，透過數位讓PRADA的時尚訊號零距離傳送。

(中國時報)