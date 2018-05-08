歐洲百年工藝 頂級展覽登台

2018年05月08日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

PUIFORCAT銀器Bureau d‘Architecte系列文具組，膠帶檯16萬1300元。（PUIFORCAT提供）

麥森彩繪大師莉迪亞許倫克、馬第斯修茲登台，與台灣收藏家交流，莉迪亞作品〈世紀之嬌〉花瓶成為全場焦點。（粘耿豪攝）

馬第斯修茲、彼特史壯兩位藝術家攜手打造麥森瓷偶系列。（粘耿豪攝）

歐洲皇室最愛的百年瓷器與銀器，紛紛登台展出品牌經典之作。擁有歐洲第一瓷器美名的德國麥森瓷器，已走過308年歷史，即日起「錦繡麥森」展出品牌珍稀作品，並邀彩繪大師來台與粉絲相見歡；愛馬仕旗下、有銀藝大師美名的「PUIFORCAT（博藝府家）銀器」，也在台舉辦百年高級銀器巡迴展。

麥森代理商國裕企業更邀來彩繪大師莉迪亞許倫克（Lydia Schrenk）與瓷偶彩繪大師馬第斯修茲（Matthias Scholz）；莉迪亞帶來許多精采之作，包括品牌罕見的大型作品〈世紀之嬌〉花瓶。

〈世紀之嬌〉花瓶 限量珍藏

〈世紀之嬌〉花瓶不只製作難度高，更是向1862年倫敦「第3屆世界博覽會」展出的雙耳花瓶致敬，加上她運用其創意揮灑，360度彩繪出生動的圖騰，讓〈世紀之嬌〉吸引全球收藏家注目，台灣收藏家也爭相下單，爭取珍藏限量之作的機會。

馬第斯則帶來許多與彼特史壯聯手打造的瓷偶系列，馬第斯表示，與彼特合作超過10年，兩人的默契已經能心領神會，無需太多言語，在瓷偶繪畫上，他喜歡畫大型的作品，平常彩繪彼特的雕塑之作，多是展現正面、活力的色彩，私下的他也會嘗試相對比較嚴肅的靜物繪畫。

麥森「錦繡麥森」特展與大師簽名會從即日起在台北SOGO百貨復興店8樓City Hall率先開跑，大師也將在現場進行瓷偶彩繪，讓收藏家一探百年工藝之奧妙，台北SOGO展出至13日，接著到台中、高雄、新竹，陸續展到6月10日。

PUIFORCAT百年高級銀器巡迴展，將傳承近200年的精緻工藝帶來台灣，8日先從愛馬仕高雄漢神百貨精品專門店開始登場，從高雄、台南、台中，最後落腳台北，陸續展到8月14日。

(中國時報)