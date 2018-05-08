機能運動服母親節祭優惠

2018年05月08日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

山頂鳥女士超輕量印花外套，13日前母親節特惠價4573元。（山頂鳥提供）

VENEX的休息系列STANDARD DRY，首次推出洋裝款，體貼辛苦的主婦們，6600元。（VENEX提供）

山頂鳥女士超輕量印花外套，13日前母親節特惠價3723元。（山頂鳥提供）

看準現代的媽媽喜歡外出運動、登山，機能兼具時尚的服飾廣受她們青睞。只是初夏的悶熱與高溫，媽媽們若穿著不通風的衣服，容易造成皮膚紅癢、過敏等。山頂鳥品牌代表方碩蔚建議，初夏的紫外線猛烈，平日可選擇具有吸溼排汗、抗紫外線的機能服飾；戶外活動再搭配品牌ZISOFIT系列輕薄、抗UV、防水的外套，以有效阻隔紫外線的傷害。山頂鳥母親節限定優惠，全館服飾85折起，5折以上春夏服飾，單筆滿5000現抵300，再加贈200抵用券，活動至13日為止。

「休養衣」概念襲台，日本休養服飾VENEX，找來滑冰王子羽生結弦穿搭，該牌也向來為眾多運動員所愛用，訴求「穿對衣服就能擺脫安眠藥」，在日本成為極需休息的上班族與家庭主婦的話題產品。服裝使用專利PHT奈米白金纖維，該纖維能發出特殊波長的遠紅外線，刺激副交感神經，達到放鬆身體的目的。

今年VENEX首次為休養系列STANDARD DRY，設計休閒洋裝款式，以體貼在家辛苦的媽媽們，兼具休養與居家時尚，母親節優惠13日前全品牌任兩件9折，百貨於天母SOGO販售，其他通路請洽官網。

(中國時報)