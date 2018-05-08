家常書寫－兩個好人：孫越與吳炳南

2018年05月08日 04:11 中國時報 吳清和

在台中的大女兒傍晚傳line給我，「孫越爺爺走了」，這六個字，剎那間，我的腦部缺氧暈眩了一下，好一陣子才回過神來。

孫叔叔，我在您的鼓勵下，得以和父親的關係從緊張到相處融洽。只因您一句話：「清和，我認識你，你爸爸是講台語最壞的人，而我則是講國語最壞的人。但我們倆人，臉抹乾淨了，都是好人。」

孫叔叔與陳淑麗在職棒元年（1990年）為了董氏基金會的戒菸活動，透過我的好友趙舜介紹，我帶他們兩位到三商大樓拜見陳河東副董事長，見陳副董事長前，我們先在三商大樓下見面，初見面，孫叔叔如此對我說了這句話。

當時陳淑麗不知道孫叔叔這句話是什麼意思，但我非常清楚孫叔叔在說什麼。

我爸爸吳炳南，是位閩南語演員，一生演藝生涯，拍片無數，百分之九十九點九，都是演壞人，正因為這樣，我成長過程很不喜歡向同儕說出我爸爸是誰，因為我從國小就被叫「壞人啊仔」（閩南語，意即壞人的兒子），一直叫到我出社會，這個綽號還緊跟著我，連太太都知道這綽號。

我爸爸與孫越在1970年拍林福地導演的「黑牛與白蛇」時，孫越演「二掌鞭」，吳炳南演「老紅毛」，都是大壞蛋，林福地導演與我爸爸相交甚篤，知道他講國語一級彆扭，遂讓「老紅毛」在拍攝時統統講閩南語，然後在後製時改配國語。

其中有一場戲是「二掌鞭」與「老紅毛」同鏡，這段「講國語最壞的人，與講台語最壞的人」就被當成當時電影宣傳的小插曲。

沒多久，演「二掌鞭」的孫越因為與張小燕、陶大偉三人搭配演台視短劇「小人物狂想曲」，角色一轉成了喜劇人物；但是演「老紅毛」的吳炳南，依然壞人如故。

爸爸一直到我結婚後，拍了王童導演、王小棣編劇的「稻草人」後，才從此改邪歸正。

1995年11月左右，因為工作關係，我接到金馬獎製作單位一位認識的朋友的電話，她邀請吳炳南出席該年年底的金馬獎擔任特別來賓，當時他因為心臟開刀，出門需靠輪椅，覺得病懨懨的樣子很難看，堅拒。孫叔叔不知道從哪個管道，知道了這件事，打電話給我，他建議我爸爸出席，「可以化妝，化好看一點，沒關係啦！」

但在我爸爸的一連串國罵下，還是拒絕了。

沒想到1996年元旦一早，我爸爸就走了。孫叔叔去了靈堂，參加爸爸的告別式，他數次的「要幫忙，你說話」，我言猶在耳。

這下可好，孫叔叔走了，「講國語最壞的人，與講台語最壞的人」要在另一個國度見了。

(中國時報)