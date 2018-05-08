2018年05月08日 04:11 中國時報 周志仁

你已娓娓敘述：「上周日是母親節，大家歡歡喜喜喫過午餐，在客廳看電視。酷嗜午睡的妳強撐著眼皮，端坐客廳，含笑凝視著正在看西洋片的孫子，卻每隔五分鐘就生氣的罵我，阿信，為啥咪你甭叫孫子緊去呷飯？」「哪有可能？」我笑著否認。你聳聳肩膀接著說：「三兒子準備離家，妳蹭蹭蹬蹬走向廚房，提出來蜂蜜、香蕉、荔枝。孫子們提了，向我們告辭，走向土地公廟埕。」我插嘴：「這個我記得。我記得他們上了車，看見我了，兩個孫子立刻下車跑過來抱住我，嘰嘰喳喳交代我照顧身體。」你接口：「對！那時妳臉上滿是燦爛的笑。可是車子一開動，妳卻掉下眼淚。」我哀怨起來：「當然掉淚啊，一車子都是心頭肉。而且，唉！病成這樣，生離，說不定就是死別。」

火車又靠站了，台南是大站，熙熙攘攘上來許多旅客。

「阿信，這樣的生活，還要繼續多久？」

「甚麼意思？」

我指著旅客，說：「這樣活著，沒有意思！有一天，也許我看著你們，和看著他們，沒有兩樣。」

你聽得一獃，愣愣的說：「對哦，有可能。」

「那時候兒子孫子還會回來看我嗎？」

「會啦！」

「可縱使回來了，我不認得他們，那跟沒有回來，不是一樣嗎？」

你沉默。

「唉！我真的漸漸忘記很多東西了，包括講話的詞彙。剛才在新營，地面鼓漲的熱氣，候車亭上的瓦片……，都不知道如何形容。」

「為什麼要記住怎樣去形容？」

「當然要記住呀！甚麼都忘了，我到底有沒有活過？」

「當然有啊，妳是我的老妻，孩子的媽，孫子的阿嬤。」

我搖頭，說：「如果這些也忘了呢？所以剛才我一直在想，人生就像搭火車？」

「搭火車？」

「對。你不能決定甚麼時候上車，在哪裡上車，也不知道甚麼時候、在哪裡下車。」

「不會啊。妳在新營上車，要去高雄。」

我瞪你一眼，說：「別抬槓！你知道為何在新營上車嗎？如果老天爺不是讓我們出生在嘉南平原，就不是在新營上車了。」

「可是你知道要去高雄。」

「我不知道。我只是隨便講一個地點。也許，只是因為那是鐵軌的終點站。」

「坐到終點，很好啊。」

「不好。我想……提早下車。」

「提早？」

「對！如果只是坐在車上，餓了就吃便當，然後痴痴等著在終點站下車，沒有意思。」

「說甚麼瘋話！」

我正經起來，直視你的眼睛，說：「不是瘋話。如果有一天，甚麼人都不認得，連怎麼吃飯喝水都忘記了，不是和植物人沒兩樣嗎？」

你笑了笑，戲謔的語氣保證說：「那也沒關係。我栽種柳丁的技術很好，照顧植物的能力很強。」

火車又開始減速，我赫然站起來。「不要那樣！所以我要下車。這一站是保安站，我要在這裡下車，才能永保安康。」

「在這裡下車，當真可以永保安康？」

「我不知道。」

你也跟著站起來，肯定的問：「好，那我跟著妳下車。妳真的要下車嗎？」（本文完）

(中國時報)