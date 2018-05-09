軍火巨鱷齊聚高雄 搶6千億國防大餅

2018年05月09日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

（美聯社）

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由台灣國防產業發展協會與美台商會共同舉辦的「美台國防論壇」，明天將在高雄登場，這是台美國防廠商首度在台交流，被軍火界視為大事；由於蔡政府積極推動國防產業，軍方官員推估，依政府已宣布計畫，國防大餅至少6千億以上，這也是各國軍火商齊聚高雄，參與論壇的真正意圖。

根據主辦單位提供的出席名單，來台與會的國際軍火廠商，包括美、英、德、日、巴西、印尼等共約20餘家，合計台灣廠商計有百餘家與會，出席人員約250人。

聚焦航太、造艦、資安3產業

這次美台國防論壇主要是以美軍火廠商為主，包括洛馬、雷神、英國航太等國防大廠均派員參與，不過，美方並未派政府官員出席，我軍方則是由國防部副部長張冠群上將代表。這次論壇聚焦在航太、造艦與資安等三大領域，希望台灣產業經此管道與美國防產業進行交流與合作。目前已知的軍火大餅包括：潛艦國造4千億、F35隱形戰機2千億、M1A1戰車1百億，另外還有國機國造、國艦國造、飛彈等，保守估計至少6千億。

由於美政府近來頻打台灣牌，並批准美廠商可與我談國造潛艦，美《台灣旅行法》甫生效實施，美方雖未派官員參與論壇，但美台國防論壇仍因時機敏感而備受關注。

洛馬、雷神等重量級大廠與會

美方國防產業團已於日前抵台，前天到總統府拜會蔡英文總統，這是今年以來第二次；昨天參訪中科院、漢翔等公司；今天則在高雄參觀中鋼與台船；明日正式舉行論壇；後天即結束行程返美。主辦單位說，蔡英文對這次國防產業交流活動鼓勵有加，接見代表團時強調台灣推動國防自主的決心。

據了解，在美台商會會長韓儒伯率領下，有洛馬等9家美重量級廠商出席，由於美政府已核准美廠商參與潛艦國造的行銷許可，加上海軍國艦國造多項規畫案，頗受國際廠商矚目，因此，包括歐洲與美國多家國防廠商均派遣人員，提前到高雄參訪，了解國艦國造案的進展。

根據政府規畫，國防產業方案將以航太、造艦、資安三大產業為核心，以軍用需求來擴大國內市場規模，未來可帶動的相關產業產值至少有2000億元以上；一位軍方官員說，如果再加上國造潛艦案，保守估計至少有6000億元規模。

根據規畫，明天議程將就台美國防產業合作下的機會與挑戰、台灣國防產業造船、航太、資安等展望交流意見，並討論台美廠商如何在軟硬體上合作；另外，在午宴時將邀請經濟部長沈榮津與前國防部長馮世寬發表專題演講。

(中國時報)