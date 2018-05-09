二度習金會 金破例搭機出訪

2018年05月09日 04:11 中國時報 施施 、 黃菁菁 、 藍孝威 ／台北-東京-北京綜合報導 ／台北-東京-北京綜合報導

金正恩搭專機密訪習近平

北韓領袖金正恩7、8日密訪大連和大陸國家主席習近平舉行峰會。這是繼3月底北京習金會與4月底兩韓峰會後，雙方在短期內第二次會面。金正恩也打破父祖只坐專用列車出訪慣例，首度乘坐飛機從平壤飛至大連後返回平壤。這暗示預定6月初舉行的金川會在新加坡見面的機率大為提高。

習川熱線 討論陸美貿易北韓問題

習金會導致川普半夜睡不著。早上起來馬上和習近平展開熱線通話。習近平和川普討論了陸美貿易和北韓問題。雙方同意繼續保持溝通，爭取找到妥善解決問題的辦法，取得互利雙贏的成功。川普重申，美方高度重視美中關係，期待同習近平繼續保持密切聯繫。陸朝關係透過兩次峰會，向傳統血盟友誼邁進。習近平與金正恩共同參加歡迎午宴、晚宴，還一起散步，在「親切友好的氣氛中」交換意見。

分析人士指出，習近平在北京以外會見外國領導人，是印度總理莫迪才有的高規格禮遇，金正恩在40多天內2度和習近平見面已經打破了外交慣例，會面地點選擇軍港大連，也顯示兩國合作已從政治拓展到軍事領域。

金正恩強調，「今年3月以來，朝中友誼和朝鮮半島形勢都取得了富有意義的進展」、「希望與中方加強戰略溝通和合作，推動朝中友誼深入發展，促進地區和平穩定。」他還指，「只要相關方面消除對朝敵視政策和安全威脅，朝方沒必要擁核，無核化是可實現的。希望透過朝美對話建立互信，相關各方負責任地採取分階段、同步性的措施，全面推進半島問題政治解決進程，最終實現半島無核化和永久和平。」

習近平對此給予堅定支持，他表示「中方支持朝方堅持半島無核化，支持朝美對話協商，解決半島問題，願繼續協同各方，共同為全面推進半島問題和平對話解決進程、實現地區長治久安發揮積極作用。」

陸支持朝 戰略重心轉向經濟建設

習近平對於金正恩以經濟建設為中心的宣誓也給予支持，強調會「支持朝方戰略重心轉向經濟建設，也支持朝鮮走上符合國情的發展道路。」

本次金正恩訪陸，是搭乘1架沒有北韓國營高麗航空標誌的伊留申IL-62型飛機飛往大連機場，顯示他確實可能搭乘專機飛往新加坡參加「川金會」。另有分析指出，如果金正恩的專機太過老舊，無法負擔從平壤到新加坡的6小時航程，他也可能要求陸方派遣專機護送他前往新加坡，如此一來，他的安全將更有保障。

(中國時報)