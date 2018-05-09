最強人選 國民黨鎖定賴清德

2018年05月09日 04:11 中國時報 王正寧 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

國民黨中常會預定在今正式提名前立委丁守中出戰台北市長。丁守中昨前往黨中央向黨主席吳敦義請益，針對民進黨傾向自提候選人，與會人士普遍的共識，就是行政院長賴清德才是民進黨所謂最強人選。

吳敦義勉丁 母雞帶小雞

吳敦義強調，年底台北市長選戰對國民黨非常重要，要求丁守中一定要全力求勝，也要扮演稱職母雞，讓黨提名的33席市議員參選人全壘打。至於丁希望借用國民黨八德大樓閒置空間作為競選總部，也獲吳同意。

陪丁守中前往黨中央的市黨部主委黃呂錦茹表示，吳敦義期勉丁守中按部就班、穩紮穩打，除了打贏台北市長選戰之外，也能夠發揮母雞帶小雞功能，讓國民黨提名的33席市議員參選人都可以勝選。

丁競選總部 借八德大樓

礙於經費問題，丁守中也向吳敦義商借中央黨部的閒置空間，作為競選總部，「看哪裡有空的房間，就用一下」；吳則回應「若合適就同意」。

「綠白」關係交惡，民進黨基層籲求黨中央不再禮讓台北市長柯文哲，應推出自己的參選人。黃呂錦茹轉述，國民黨內部目前仍鎖定「柯丁對決」，若民進黨要推派人選，研判應該會找最強的人選，而這個人選最有可能是賴清德。

對於賴出馬與否，吳敦義並未表示看法，但坦承賴清德確是檯面上實力最強人選。

鐵三角斷鏈 綠稱不可能 自賴清德去年9月北上任閣揆以來，民進黨基層一直有人認為他是征戰新北市或北市的最強人選，但立委段宜康最近受訪時說，不可能。段宜康說，賴清德任閣揆的風評還不錯，若為了台北市長選舉換掉一位風評不錯的行政院長，要找誰來當行政院長？這選項幾乎不存在。

何況「蔡賴菊」鐵三角剛成立，黨政人士表示，2018年選戰勢必得靠「鐵三角」全台走透透，如果為了一個台北市要讓「鐵三角」解體，茲事體大，這種決定怕非蔡英文當前的優先選擇。

民進黨選對會預計在下周三決定台北市長是自提或禮讓，國民黨對縣市長提名布局即將完成，吳敦義將在明晚宴請包括連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫與洪秀柱等歷任黨主席，除說明提名狀況與國民黨困境外，也將邀請歷任黨主席加入縣市長選舉中央輔選團，為打贏年底選戰努力。

(中國時報)