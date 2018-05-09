祈雨福至心靈 賴神變雨神

行政院長賴清德心繫台南水情，一席為台南祈雨的說法，引起網友熱議。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

賴神變雨神！在台南市長任內曾因預測颱風神準被網友封為「賴神」的行政院長賴清德，8日上午正好到台南出席「大台南會展中心統包工程動土典禮」，正逢台南久旱不雨，昨天清晨終於降下久違甘霖，賴清德自爆最近其實滿擔心台南水情，「來台南前夕有做簡單祈福」，祈求台南降雨，解決乾旱之苦，「果不其然，老天爺有保佑 。」媒體追問如何祈雨？他笑稱「在心裡祈禱！」

賴清德過去擔任台南市長期間也曾遭遇台南缺水，對於台南旱象也很關注，昨天到台南前，台南總算降下期盼已久的雨水，動土典禮則適時出大太陽，面對終於降雨的好心情，完全寫在賴清德臉上，他更自爆一段祈雨「福至心靈」插曲。

「今天第一個喜，是久旱見甘霖！」賴清德雖為大台南會展中心動土而來，致詞卻暢談降雨之喜。賴清德說，昨天準備來台南的時候，他事先做了一個簡單祈福，希望雨能夠早一點下到台南來，解決乾旱之苦，「果不其然，老天爺對我們有保佑。」

賴清德表示，最近看媒體報導水庫狀況，其實還滿擔心的，「最近這段時間常問李市長，這麼久沒下雨，水庫的水到底夠不夠用？他一直跟我保證沒問題，可以撐到第一波雨來之前。」「雖然李市長跟我報告沒問題，但還是擔心，尤其，媒體都在報導曾文水庫只剩下7％、6％，這樣一直下降。」

在場民眾都點頭稱笑回應，不過，網友則毫不留情酸言酸語，「賴神改當雨神，氣象局早就預報會有大雷雨，不是你的原因！」、「祈雨成功，接下來是不是該去發電？」、「真以為有天命嗎？」但也有網友理性分析「水土保持比拜神有用吧！」

(中國時報)

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