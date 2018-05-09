新聞透視－政策議題挨打 民進黨由攻轉守

2018年05月09日 04:11 中國時報 曾薏蘋

年底選舉腳步逼近，選戰攻防逐漸轉向政策議題，民進黨完全執政後，中央執政成績不佳，雙北、台中等指標性一級戰區皆受衝擊，民進黨一路走來最引以為傲的強勢攻擊力，在這一次選戰策略，硬生生被迫由攻轉守。

深澳電廠及核廢料放置場址，是新北市近日最熱門的議題，不難看出，國民黨咬死能源、民生等議題當成選戰主軸攻擊，從北猛打到南，而代表國、民兩黨的新北市長人選侯友宜與蘇貞昌，則一再喊話要對方表態，不然就是互相指責「昨是今非」。

民進黨執政的台中市，黨內認為市長林佳龍連任應沒問題，但國民黨提名人盧秀燕勤走基層，亦不容小覷，必須步步為營，謹慎提防。最近藍營頻打空汙問題，更使之延燒成全台議題，確實讓市政府有點吃不消。

雖然台中市政府做了許多補救措施，說明台中市的空汙問題已改善許多，但這類負面宣傳，必須花更多時間解釋；此外，林佳龍刪掉市政府對65歲以上老人全額健保補助，只保留2億補助中低及低收入戶，也成為藍營選戰議題，盧秀燕喊出，「許多老人惶惶不安」，對一些老人，著實有影響。

至於重中之重的台北市，民進黨到底是自提或禮讓柯文哲，16日將揭曉；國民黨昨日又談起「賴清德是民進黨最強人選」，此一想法確實在民進黨內有很多人屬意，只是賴清德本人沒有意願，賴清德名字一再被對手陣營拿來「提醒」，亦顯示民進黨在台北市這一局，派不出「最強者」的窘境。

民進黨手中，不是沒有好牌，例如台北市若跟柯文哲合作，可說是所向無敵；新北市請出蘇貞昌，穩住基層；台中市擁有青壯派的明日之星林佳龍，穩紮穩打。

但是當家不容易，民進黨完全執政後，開始嘗到國民黨執政末期的苦果，年底九合一選舉是對小英總統的期中考，為了拿到及格分數，現在選戰的每一步，民進黨可說是如履薄冰。

(中國時報)