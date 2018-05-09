柯釋善意 能夠合作就合作

柯文哲昨天參加天上聖母1059周年祝壽三獻大典活動後，苦笑重申「不是怕小英，是怕麻煩，能合作還是合作」。（趙雙傑攝）

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中國時報
／綜合報導

年底選戰逼近，柯文哲與民進黨競合關係未明，由於柯曾表示還是很怕蔡英文總統，柯文哲8日澄清，不是怕小英，是怕麻煩。蔡英文總統昨天在《台視》新聞台專訪時，被問到台北市長人選時表示，選對會已開始討論，很快就可以布局，「所以時間的壓力，我覺得還好」。

民進黨近日召開高層會議布局北市選戰，外傳蔡英文在會中表示對柯的言行「非常不爽」，可能就此朝向自提人選方向，柯文哲昨天在天上聖母1059周年祝壽三獻大典活動後重申立場，「不是怕小英，而是比較麻煩，能合作還是合作」。

柯文哲表示，基本策略是朋友要多，敵人要少，與民進黨還是盟友關係，更指出，自己跟民進黨高層的溝通管道都有，小英身邊的幕僚跟他都很好，一改過去「做好自己的事就好」的不應不理態度，頻頻釋出善意。若屆時民進黨不禮讓，柯最後若高票落選，是否會循阿扁模式直攻2020總統選舉，柯文哲表示，如能與民進黨合作還是合作，「不會故意用這種戰術」。

是否不滿柯文哲？蔡英文昨在台中參訪時指出，「傳言就是傳言」。在考慮台北市人選的種種可能性時，大家不要忘了，選民在意的是台北市的願景及市長的政績；民進黨執政時候的布局，須著眼將來選舉的結果，是有利於民進黨在中央很多重要計畫的執行，尤其是經濟發展計畫的執行，所以這些都要一起考量，這才是選戰真正的主軸，也是未來相關考慮的重要參考。

總統指出，民進黨在這一局當然有很多不同的考慮，老實講民進黨的基層是誰也不能夠去告訴他們說，「一定要往這方向、往這方向，他們會自己有自己的思考的能力」。

蔡英文強調，希望很快整合，但是時間壓力有沒有那麼大呢？因為台北市是一個都會選區，只要是這個候選人有足夠的知名度，其實很快的就可以布局，「所以時間的壓力，我覺得還好」；民進黨主席都要尊重選對會做出來的決策，現在還是在黨內不同意見的整合。

(中國時報)

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