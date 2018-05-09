綠不禮讓 柯P拔吳時

2018年05月09日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧爭議不斷，就連前副總統呂秀蓮也說花公帑買菜送自己人，認為「吳音寧不對了」！但台北市長柯文哲始終冷處理，不願拔吳，藍營議員直言，柯P仍懷抱與綠營合作美夢，即便吳是燙手山芋，也只能硬吞下去。北農常務董事張永成表示，一旦民進黨決定年底選舉不禮讓柯，不排除到時柯就要跟吳音寧說掰掰了。

今年3月北農董事提案撤換總經理，吳音寧在農委會撐腰、陳景峻出手相救下，輕騎過關，未料不到2個月，吳又爆出用公帑買菜、隱匿北農3.6億勞退金缺口、加薪自肥等爭議，拔吳聲浪再起。

一向對官員去留很有定見的柯文哲，面對吳音寧爭議，柯姿態還是頗低，推說已請身兼北農董事長的副市長陳景峻重新檢討，就是沒把「拔吳」說出口。但陳景峻則無奈表示，營運制度可以改善，那人呢？

張永成直言，日後若民進黨決定自提北市長人選，柯文哲也沒有再袒護吳音寧的壓力了，因此綠營禮不禮讓柯，不只影響選情更牽動著北農人事案，相信屆時兩邊都將有所動作，不排除到時柯就要跟吳音寧說掰掰了。

國民黨議員汪志冰也表示，吳音寧背後有蔡政府撐腰，如今正逢柯文哲與綠營禮不禮讓的節骨眼上，每一步都牽動著年底選情，柯在北農事件硬不起來，甚至步步退讓，研判是投鼠忌器下的政治考量。

汪志冰指出，柯文哲最近態度轉趨柔軟，不斷對民進黨釋出善意，還表明「能夠合作、還是要還合作」立場，就不難理解柯為何對吳音寧一連串爭議，採睜一隻眼閉一隻眼的處理方式了。

汪志冰進一步分析，當初新系費盡九牛二虎之力才拉下韓國瑜，換上自家人馬吳音寧，眾所皆知農會系統勢力雄厚，民進黨此舉不但是要鞏固北市的灘頭堡、摧毀藍軍的選舉外圍系統，更是要為2020年總統大選鋪路。

「吳音寧恐怕也在累積政治能量！」汪志冰質疑，吳以蔬果處理時間緊迫為理由，卻反倒捨近求遠送回彰化，其實當時只要詢問議會，一定會有議員願意伸出援手，吳的思考方式與作為，不難讓人聯想是為未來回鄉參政做準備。

(中國時報)