高雄路人甲說不定就是軍火商

2018年05月09日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

2018年「台美國防產業論壇」10日在高雄登場，出席這場論壇的國外代表，7日上午前往總統府拜會蔡總統。（台灣國防產業發展協會提供）

台美國防產業論壇明日議程

美國國防產業代表

高雄這幾天相當熱鬧，全台的軍火商都到了，明天的台美國防產業論壇登場，但國外軍火廠商的先頭部隊，早早就抵達高雄，打探商機；一位軍火界人士打趣的說，現在走在高雄路上，說不定迎面就碰到一個做軍火的，這些人平常很神祕，根本不露臉的，但都因這次的論壇而齊聚高雄。

據了解，這次論壇雖設定航太、資安與造艦三大主題，但造艦，亦即國艦國造才是重中之重，是國內外廠商關注的焦點。

軍火商最想接觸海軍

這次受邀的美國軍火廠商，多為各公司亞太地區負責人或在台負責人，但真正武器系統與技術部門的專業人員，早在4月下旬即陸續到高雄探路，這些先頭部隊目的是透過國內代理商了解國艦國造的進度，以及規格需求，掌握商情，以利日後爭取商機。

據軍火界人士透露，海軍是軍火商最有興趣想接觸的，因為有潛艦國造，新一代主力戰艦，還有沱江艦等諸多水面艦。其中，僅國造潛艦一項，如果造8艘，分二段做，先建4艘，海軍正式預估預算就要約1500億元，是筆天文數字的經費。

不僅國外軍火商，國內軍火商或代理商亦急於卡位，以潛艦為例，荷蘭兩艘海龍與海虎的性能提升案。

據傳，由一位海軍退役軍官取得代理主導，這位軍火商當年亦曾前往荷蘭擔任潛艦的監造官，退伍後，一直在軍火圈打滾。

潛艦國造多股勢力較勁

至於刻正進行的潛艦國造案，有多股勢力暗中較勁，都有海軍或熟悉潛艦零附件的背景。由於潛艦與水面艦不同，從設計起，就得卡位，晚了就插不了隊，因此，多方人馬競逐，分分合合，有潛艦代理商推出自己的兒子代表，傳聞更有軍火商，請出現役將領的兄長當顧問，以利爭取商機，唯目前還沒有定局。

(中國時報)