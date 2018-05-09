民生工業轉入國防契機

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中國時報
／台北報導

台美國防產業論壇聚焦民生工業發展，國防部前部長、中華民國高等政策研究協會祕書長楊念祖直言，這場論壇是民生產業轉入國防產業的第一步。

楊念祖說，台美國防產業論壇提供一個平台，讓美方了解我方國防產業當前狀況，而我方也有與美國大廠接觸的機會，促使雙方業界瞭解是否有合作之處。

楊念祖認為，這場論壇將會是台灣民生工業踏足國防產業的契機，後續還要看我們願不願下功夫，或更進一步投資，而產業界的合作平台，不侷限國防軍火產業，各種民生產業都有機會。

淡大國際事務戰略所副教授黃介正指出，「台美國防產業論壇」因在台舉辦，會有更多台灣產業代表參與，當然比我們過去只有少數人去美國開會效果更好。

黃介正說，論壇以產業為主軸，以經濟部、美商務部主導；秋天在美舉辦的「美台國防工業會議」則是以國防部為主導，台美之間將會有較多軍售方面對話。

但國政基金會外交及國防組召集人林郁方認為，論壇大概就只是讓台美雙方廠商見面並交換資訊，如果想就由論壇爭取美國賣武器給台灣，那是天方夜譚。

林郁方強調，軍用品出售具敏感性，尤其對台灣出售武器，是需要美國國務院、國防部、國安會議共同決定。軍購是美國的外交工具，他有一套嚴謹程序審查，美國也有自己的全球戰略利益要考量，不是說與美國廠商換過名片就能得到關鍵技術轉移。

(中國時報)

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