新聞透視－打通任督二脈 靠進入美供應鏈

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中國時報

台美國防產業論壇明天在高雄登場，蔡總統前天接見美國廠商代表團，也就是美國軍火商，這是蔡英文今年第2次在府裡見美軍火商，蔡英文開此先例，讓外界知道三軍統帥接見多家美方重要軍火商，沒有偷偷摸摸，這是好事。台灣真要搞國防工業，軍、商不能老死不往來。

三軍統帥能接見軍火商，以後國防部長、參謀總長，及各軍種司令當然也可和軍火商見面，至於會面地方，蔡英文是在總統府，也等於是做出示範，軍方見軍火商，就在辦公處，無須顧忌。

在國外，軍火商與軍方官員見面，是件正常的事。蔡政府上任之初，義大利軍火商為行銷M-346教練機，義國軍方不僅配合廠商李奧納多公司，讓台灣媒體進入義國空軍基地採訪，連基地指揮官都和廠商站一起出面致意。

這種由廠商和軍方聯手出擊推銷國產武器的做法，在台灣很可能被質疑有「官商勾結」之嫌；但在有軍工複合體的歐美國家，卻被視為常態。

若在台灣，國軍將領和廠商站在一起，黑函馬上滿天飛，如被拍到照片，鐵定下台。然而，軍、商不溝通，怎搞國防產業？最後只好走地下渠道，更易生弊。當年，民進黨執政，時任民進黨主席游錫堃與總統府祕書長陳唐山，接受招待，聯袂去天母的軍火商別墅晚宴，遭到媒體偷拍，引起極大爭議，即是一例。

民進黨將國防產業視為五加二創新產業，軍方遲早要拋頭露臉，事實上，只要守法不碰錢，大可不必忌諱。

當然，民進黨搞軍火，有其政治用意，自是希望培植國防產業界的勢力，拿到選票，一如美國軍火商，多支持共和黨，出錢出力。但這個如意算盤未必撥得動，搞軍火的，多半是軍人退伍，政治立場多反台獨。他們生意照做，但選票未必會投綠的。

事實上，國際外交很現實，軍火又敏感，台灣外銷不易，國防產業想打通任督二脈，只能依靠美國，打入其供應鏈。或許就是這次論壇在台舉行的真正目的。

(中國時報)

民生工業轉入國防契機 油漆商也能搭上軍機生意

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