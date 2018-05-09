油漆商也能搭上軍機生意

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中國時報
／台北報導

台美國防產業論壇明在高雄登場，論壇主持人之一的民進黨立委羅致政表示，討論焦點不侷限國防安全面向，而是放在整體產業面向，「我們希望透過與美合作，一方面提升國防自主能量，另方面打入國際國防產業供應鏈。」

台美國防產業論壇的台灣主辦方是台灣國防產業發展協會，該協會2017年成立，理事長是中信造船集團總裁韓碧祥。該協會下分政策(航空)、產業(造船)與資安3小組，會員包括漢翔航空、台船、中科院等36家台灣企業及法人機構，均為我前兩年參加台美國防工業會議成員。

羅致政說，成立該協會後，等於是把上中下游台灣國防產業業者串在一起，加上後面有政府促成，未來有打國際賽的能量。更重要是，其實還有很多民間業者不知道自己能搭上國防產業的列車，論壇目的就是要開發產業潛能，因此進行主題演說的是經濟部長沈榮津，而非國防部長。

羅致政指出，對國防產業只有軍火商的印象是錯的，其實所有民生產業都可納入盤點，像做衛浴設備聞名的和成，現在做防彈衣也很強，他們的陶瓷技術做纖維，就是防彈背心很重要成分。另外像虹牌油漆，他們都具備處理一般商船防鏽油漆的能量，也能搭上軍機、軍艦製造列車。

國防產業市場是無限大，如果能打進國際級市場，對台灣經濟會有幫助，所謂的國防產業絕對不是只有國機國造、國艦國造。

也出席論壇的民進黨立委王定宇說，這是一個新開始，讓國際一流武器大廠來台灣，提供眾多本土廠商接觸的機會。希望這次論壇能達到「紮根」效果，至於對台灣國防產業的效益，須長時間評估，不要期待一次論壇能解決所有問題。

國民黨立委馬文君認為，以這次論壇規模及美方來的代表層級，較像國內自己的商業行為，重點還是要擺在年底的「美台國防工業會議」，這場才攸關未來實質發展方向，包含我方欠缺的核心技術，能否獲美方提供與同意轉移。

(中國時報)

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