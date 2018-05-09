生產、代理、維修 還賣特戰訓練

這次來台有家軍火商，就相中軍備局205廠遷大樹並與203廠合併後，提供自動化彈藥生產線。圖為205廠槍械子彈廠區的加工銅殼。（陳振堂攝）

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中國時報
／台北報導

明天登場的台美國防產業論壇，是台美軍火商第一次在台灣開會，被軍火界視為難得的大事。這次與會美商與外商，個個都有來頭；所謂「外行看熱鬧，內行看門道」，這些軍火大廠各有所圖，目的就是分食台灣這塊肥美的軍火大餅。

例如有一美商，想做的生意是軍備局205廠搬遷到大樹並與203廠合併後，美商有意提供自動化彈藥生產線，並準備循軍售管道建案，是筆價金不低的軍售案。原205廠土地將撥給高雄市府，高雄市府亦同意讓205廠先建後遷，因此，新廠彈藥生產線需規畫定案。

另一美商角色多重，它專做軍機與軍艦合製、工業互惠等，如台船與漢翔等公司，想打入美軍火商的零件供應鏈，成為供應商，這家公司可安排牽線。蔡總統前天接見與會軍火商成員，強調要台灣國防自主，且讓台灣國防工業廠商打入全球供應鏈，這家美商即是很重要的軍火代理商。

另一家美商則專攻資安、電戰的軍火市場，而且有些產品，是直接由以色列提供。以色列的電戰與資安，是世界一流。

有一家美商，則是提供反恐CQB軟硬體，爭取給我海軍陸戰隊和陸軍特戰部隊訂單。國軍戰略調整後，地面部隊會走精兵路線，走特戰化，這家美商除提供硬體的武器裝備外，還賣軟體，包括整套特戰訓練，日後商機非常大。

此外，這次與會的美商洛馬公司，則是台灣最大軍火供應商，國軍許多重要裝備多由洛馬提供，例如正在進行的F-16戰機的性能提升案，總金額高達千億元預算。美商雷神公司也是與國軍合作多年的軍火商，空軍部署的愛國者飛彈即由雷神製造。

由於美方已同意廠商可與軍方談潛艦案，洛馬與雷神都希望爭取我自製潛艦的戰系，這筆訂單上看千億元，後續維修更是天文數字。

(中國時報)

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