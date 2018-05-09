推無色媒體 帶動無色政治

2018年05月09日 04:11 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

台灣陷於藍綠惡鬥，但是94％民眾並無政黨色彩。在無色媒體帶動無色政治的浪潮下，前副總統呂秀蓮昨在中天電視政論節目《大政治大爆卦》裡對此表示肯定，她說，沒有反省怎麼覺醒，因此，看見節目說媒體要先反省，「這點我佩服你們！」

問是非不問藍綠 獲肯定

旺旺中時媒體集團在浪潮下，以行動實踐民眾對政治與媒體的期待。《大政治大爆卦》主持人王又正說，媒體都曉得自己是社會的守望監督者，但真正做到的卻很少，「包括我們也是」，以前就是找藍綠政治人物罵到語不驚人死不休，但這樣對藍綠和解有幫助嗎？所以，昨天中國時報以社論提出「無色媒體帶動無色政治」就是正確的方向。

實踐大學副教授賴岳謙表示，台灣已出現期盼政黨停止惡鬥的巨大力量，所以，媒體在呼應這股力量的時候，有肯定很好，但有批判會更好，因為唯有更多意見的納入才能讓這條路走得愈來愈好。

資深媒體人謝寒冰也坦言，其實無黨無派的人占了大多數，只是每次到了選舉都會被藍綠激化；尤其，面對問題，應該是讓大家在各領域爭辯出最好的解決辦法，「但過去20年，台灣有這樣做嗎？沒有，我必須說，我們自己也要負很大的責任」。

社會臨困境 謀解決之道

表態參選北市長的前台南縣長蘇煥智說，中天政論節目能公開揭櫫無色覺醒是非常好的方向，畢竟台灣現在面臨嚴重困境，大家都只想在選舉議題拚輸贏，卻不能解決國家面臨的問題，有節目願意「無色覺醒」，只問是非不問藍綠，這要大大肯定。

呂秀蓮則表示，過去看中天節目非常「有色」，現在說要無色崛起，她知道用意，就是不會再因為特定顏色而有特定標籤。她想說，顏色其實只是外在的，真正的核心價值是在於媒體不能扭曲事實，「基本上我會來就是支持你們」，尤其覺醒前應該先反省，「你們說媒體要先反省，這點我佩服你們。」

(中國時報)