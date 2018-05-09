萬不得已 呂認核電廠可延役

2018年05月09日 04:11 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

深澳燃煤電廠啟用與否引爆能源政策辯論，前副總統呂秀蓮表示，面對2025非核家園政策能不能做到，執政黨要一肩扛起責任，目前台灣對節能的努力做得不夠好，食衣住行的節能都不及格，如果真的萬不得已，「因為核一、核二、核三已經投資這麼多了，必要的話，可以考慮讓他們延役1、2年，這段時間就讓我們更加努力於節能，提倡綠能」。

中天電視節目《大政治大爆卦》昨天邀請呂秀蓮與前台南縣長蘇煥智等，就深澳燃煤電廠牽動的能源政策進行討論。

蘇煥智表示，「深澳電廠我要非常清楚地表態，我是反對的」，就他對綠能與節能的研究，台灣有許多節能政策不是完全沒做，就是沒落實，像是2015年巴黎協定提出建築能效標準，這已變成歐洲共通制度，台灣有做嗎？

蘇煥智進一步說，對於儲能有所謂的「削峰填谷（意指把每天或夏天用電高峰削掉，填到晚上去）」，政府應該設法在晚上的時候做到儲能發電，所以民進黨立委林靜儀說要晚上10點後節電是非常不實際的。

另外，台灣擁有不錯的地熱或是潮汐發電的可能性，卻也沒有發展，「也就是說，蔡英文政府在綠能、節能的狀況都非常不理想，所以才會走到說要啟動深澳電廠」。

蘇煥智不諱言地說，「你到2025年都沒信心能發展到一定成果，所以才就先說要蓋燃煤電廠，但對於推動深澳電廠，這絕對是錯的方向。」

呂秀蓮則說，核四已歷經這麼多的顛簸，「封存就封存，不要再談核四了」。尤其，核四距離龜山島很近，而龜山島的海底有11座活火山，光是這個原因，台灣就冒不起風險了。

呂秀蓮強調，面對2025非核家園，大家可以用很多理由挑剔，能不能做到，執政黨確實是要一肩扛起責任，問題是，「如果不能在節能減碳、發展綠能一起下功夫，這是會來不及的」。

呂秀蓮直言，在節能部分台灣做得不夠好，尤其在使用者付費概念下，用電愈多的人是否應該付更多費用；尤其，聯合國每年都會發起節電1小時的運動，如果確實有用，那台灣為何1年只節電1小時？

(中國時報)