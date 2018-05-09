禁教師赴陸任教 抵制惠台31條

陸委會近日發公文（小圖）到各大專院校，明文禁止公私立學校教師參與大陸的國家基金及研發計畫，同時禁止專任教師赴陸任教（右圖）。（取自大學官網、中新社資料照片）

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中國時報
／台北報導

兩岸僵局未解，蔡政府又加碼限縮兩岸教育交流。陸委會近日發公文到全台所有大專院校，針對大陸的惠台31條，明文要求公私立大學專任教師，未經許可不得參與大陸各項國家基金及研發計畫。大學教授直言，此舉限縮兩岸教育交流，相關限制法規也存在模糊和解釋空間，政府應停止報復性的政治思維，用更宏觀的角度，思考為什麼有越來越多年輕人出走大陸。

陸委會昨對此重申行政院說法，強調政府支持、鼓勵並正向看待兩岸學術交流的立場並未改變，惟兩岸交流仍應秉持對等、尊嚴原則，相互尊重，也應符合政府現行相關法令規定。

陸委會4月底發公文，正本給教育部、科技部、行政院人事行政總處等單位，請相關單位「依行政院指示，轉請各公私立科研機構及大學院校辦理」，近日這份公文陸續被各大專院校公布在官網。

公文指出：行政院107年3月16日針對「中國大陸對台31項措施」已作成政策指示，我國公私立科研機構及大學院校現職專任教師及相關人員，未經許可不得參與中國大陸各項國家基金及國家重點研發計畫（含「千人計畫」、「萬人計畫」等）。我國現職公私立專任教師，不得應聘赴中國大陸任教。

行政院3月中曾召開記者會全面回應大陸的「惠台31條」，當時副院長施俊吉指出，中國大陸各項國家基金及國家重點研發計畫，屬官方性質，台灣公私立科研機構、大學院校現職專任教師及相關人員，未經許可不得參與，也禁止公私立專任教師赴陸任教。

此份公文意味著，蔡政府對惠台31條的抵制，已從政府官員的立場宣示，進一步成為白紙黑字的明令文件。

世新大學通識中心主任李功勤8日受訪表示，作為公民，守法是義務，但政府搬出的《教育人員任用條例》和《兩岸人民關係條例》的條文，都存在模糊和解釋的空間；他認為赴陸短期講學有助兩岸教育交流，但最近的「拔管」案對照現任官員曾赴陸講學，卻讓許多人感覺是雙重標準。

李功勤認為，政府更應思考的是，為何今天有這麼多流浪博士、老師和年輕人，選擇響應惠台31條到大陸發展，他認為在台灣的政治惡鬥下，讓年輕人沒有安全感。他強調，政府應用更宏觀角度，停止報復性的政治思維，去擘劃台灣長遠的未來。

(中國時報)

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