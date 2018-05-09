陸學者訪台 遭騷擾式管控

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中國時報
／台北報導

兩岸教育交流限縮，不只明令禁止大學教師參與大陸國家基金項目，對大陸學者來台，也採取緊迫「盯哨」，頻頻派政府部門人員核實確認陸學者來台行程是否「按表操課」，甚至向學者下榻飯店詢問住房和出入紀錄，帶給邀請及受訪單位莫大壓力。參與接待的台灣學者直言，遭到「騷擾式確認」，不知何以單純教育交流需如此管控。

三月底大陸全國兩會落幕後，近期有人民大學、廈門大學等多位大陸涉台學者來台。一位日前曾接待陸方學者來台的台灣學者表示，移民署官員頻頻打電話來，只為了確認大陸學者是否有照行程排定，與其餐敘會面，他嘆「全天下哪個地方對教育交流如此管控？花這麼多資源去看學術交流團是否按行程走，所為何來？」

另一位同樣作為大陸學者來台邀請方的台灣學者也指出，移民署、調查局等情治系統官員，不只要求按表操課，還包括所有行程的核實；他透露，過去可能只有事後確認，現在則是事前查證、事中到場盯哨、事後再確認，對行程掌握做到極為細緻，「以前沒有那麼嚴，不知道是在怕什麼」。

接待的台灣學者透露，有時政府部門人員還會到大陸學者下榻的飯店核實，詢問確切的入房、退房和進出時間，他坦言，這像是種「騷擾式確認」，對邀請方和受訪單位，都帶來頗大壓力。

據了解，近期訪台的大陸學者，除了想探究蔡政府的兩岸政策，也關注惠台31項措施在台灣的反應，此外針對年底的台灣地方選舉，也多所關注。大陸學者認為，惠台31條正在台灣年輕人之間發酵，相信台青更關心生涯發展問題，而個人的國家認同，也可能因到大陸發展會有所改觀。

(中國時報)

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