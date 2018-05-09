WHA未邀台 衛福部將率團抗議

2018年05月09日 04:11 中國時報 陳志祥 、 陳淑娥 ／台北、台中報導 ／台北、台中報導

第71屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日至26日在瑞士日內瓦登場，台灣在過了通訊報名時間仍未收到邀請函，今年恐怕與去年一樣進不了會場（上圖，新華社）。衛福部長陳時中表示仍將如期率團前往，已做好向大會抗議準備。

蔡英文總統8日參訪台中製造業時表示，這是政治性因素所致，但我們的朋友愈來愈多，國際對台灣加入WHA的支持力道愈來愈大，很多國家願意站出來發聲；要去的團隊，時間到了就會出發，衛福部長應該也會去。

蔡英文強調，台灣醫療水準與防疫能力非常強，也樂意貢獻國際社會，這段時間以來，台灣積極貢獻都得到朋友的肯定，未來將持續尋找更多加入國際主要組織及會議機會，重點是我們的好朋友、支持我們的人愈來愈多。

陳時中昨天表示，今年台灣一方面要爭取更多國家的認同，另一方面也要對外表述台灣有能力在「UHC」（全民健康覆蓋）做出國際上有意義的貢獻。「UHC」是今年世衛大會的主題。

由於去年大陸代表在世衛大會指稱，有些國家提交的提案要把台灣民眾健康問題與參加世衛大會混為一談，目的是幫助民進黨利用衛生問題達到拓展「國際空間」、挑戰一個中國原則的政治意圖。

由此可知台灣不能參與世衛大會的主因是中共強力阻撓，陳時中說：「中國提出很多反對台灣參加的理由，一直提到不具參加的政治基礎，我必須強調世衛組織是以健康人權為出發點，最主要的目標是『NO ONE BEHIND』，不要遺漏任何一個人。」

陳時中進一步強調，台灣是有相當完整組織的國家，我們當然有權利參加世衛大會，每個人都有健康權，世衛大會不應忘記這一點。

至於蔡英文總統提及國際上有更多國家支持台灣與會，陳時中指出，今年確實感受到大家在行動上、發言上更具積極性，因為更多國家了解台灣在這塊人權上不應被忽視，也體認到台灣貢獻世界衛生具有相當實力，大家的發言與支持增強很多，「相信持續的努力一定會有成功的一天！」

今年仍會率團前往日內瓦的陳時中要對世衛組織做出抗議，他表示，基本上，會選擇發出抗議信方式，看看「2對2辯論」與現場情況，再做最後的決定。

(中國時報)