汞排放量 林口電廠超標2倍

2018年05月09日 04:11 中國時報 葉德正 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

深澳電廠爭議不斷之際，過去屢被台電宣稱「世界第一流」的林口火力發電廠竟然重金屬超標！新北市環保局近期檢驗發現，林口電廠排放管道煙囪，部分重金屬汞排放量超過美國標準近2倍，非汞重金屬包括鉛、鉻、鎳等也多有超過，新北市府呼籲中央應向民眾說清楚。

刻意曲解誤導 台電喊冤

台電預計在9日赴環保署說明深澳電廠疑義，新北市環保局8日大動作發稿先發制人提出諸多疑問，要求台電能夠對外界講清楚。對此，台電回應這是刻意曲解與誤導，去年7月到8月間，台電提供給新北市府的煙氣汞排放共有4筆資料。台電表示，林口電廠汞排放不但遠低於國內的排放標準，數據也都符合美國既有燃煤電廠的汞排放標準。

台電指出，平常時運轉燃煤均會進行最佳調配，對於新北市環保局拿1筆測試用的特殊運轉狀況資料，即對外宣稱林口電廠汞排放超標美國2倍，根本以偏概全。

新北市環保局說，台電歷次會議中聲稱深澳燃煤電廠採用日本技術，會是世界最先進的電廠，但燃煤發電所產生汙染，除PM2.5、硫氧化物，還有重金屬及戴奧辛，這都是燃氣中所不會產生的。

管制寬鬆 應參考美標

環保局說，比對各先進國家排放標準，日本在排放管道重金屬汞的標準8微克/立方公尺，比台灣的5微克/立方公尺還寬鬆。如果換算成美國單位，日本標準每度電23.2微克，超過美國標準1.36微克20倍，更是國內標準14.5微克的10倍，若這是世界最先進標準，台電憑據標準明顯不足。

環保局這次以美國汞暨有毒氣體排放標準比較，林口電廠檢測兩部機組的汞排放量，即有1個管道的測值超出美國標準近2倍。

中興大學環工系莊秉潔教授也認為，台灣目前針對燃煤電廠重金屬管制的標準稍嫌寬鬆，應參考美國標準予以加嚴，否則難保未來不會有投機的開發單位。

環保局也說，林口電廠分別在去年11月及今年3月都發生過飛灰貯料倉操作不當，導致大量飛灰散布，卻未通報，經稽查員確認後已依法開罰，顯示台電管理失當，且於汙染事件發生時，都有意隱瞞，其心可議。

(中國時報)