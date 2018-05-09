地方反彈..又要蓋電廠 又要推觀光

2018年05月09日 04:11 中國時報 葉德正 、 張穎齊 ／新北報導 ／新北報導

民進黨政府要建深澳燃媒電廠，將破壞東北角海域自然環境，空汙最大值更會落在瑞芳、九份觀光景點，引發地方群起反彈；未料民進黨立委張宏陸辦公室又發文給新北市府，質疑交通規畫不足、破壞觀光發展。新北市府質疑，「民進黨又要蓋電廠、又要放核廢料，觀光客早就跑光光，如今又責怪地方不發展觀光，政策邏輯完全矛盾、錯亂！」

張宏陸將於11日在立院召開協調會，邀請新北市府各局處研討如何加強九份等地區觀光整體規畫與增加交通運輸量。新北市府私下表示，收到這份公文各單位都很傻眼，中央日前強勢通過深澳電廠更新擴建環差案，完全不顧地方質疑破壞東北角海岸的自然生態，也不顧專家質疑空氣汙染會影響九份觀光，綠營立委怎麼會質疑新北市府發展觀光不利？

新北市觀光局長陳國君表示，新北市升格後市府全力發展水金九（水湳洞、金瓜石、九份），打造成國際觀光景點，每年觀光人次700萬人次，高達5成為國際旅客，如果延伸到東北角、深澳象鼻岩、海科館、潮境公園、外木山及北海岸等北市、宜蘭，推估每年約有3700萬國內外旅遊人次。

陳國君強調，深澳燃煤電廠距水金九地區僅約3公里，連基隆八斗子車站都離電廠才2公里，遑論象鼻岩距卸煤碼頭防波堤才數百公尺，絕對會重創觀光；電廠廢氣將降低整體能見度，當美麗海景搭配灰色天空，會影響旅客造訪意願，燃煤也恐增加酸雨機會，附近象鼻岩、南雅奇岩、女王頭都將受到影響。

新北市漁業處也說，民眾來到深澳地區，除看象鼻岩及酋長岩等特殊地質景觀，也會到漁港內品嘗海鮮美食。在地瑞芳保育區是依農委員會報告建議所畫設，一旦興建深澳電廠，卸煤碼頭堤防緊鄰象鼻岩景觀區，除影響地質景觀，電廠溫排水亦設於此，海溫局部升高導致區域性生態改變。

九份商圈聯誼會理事長許立育表示，深澳燃煤電廠重啟，對九份觀光影響首當其衝，商家生計是其次，居民健康才影響甚大，國內外旅客上網一查就知道瑞芳發生什麼事，勢必影響造訪意願；龍山里長陳志強怒轟，瑞芳發展煤礦有「悲情城市」之稱，好不容易等到電廠除役，卻又要重啟走回「悲情」，這些電廠實際發電效益與空汙數據，台電與經濟部根本說不清楚。

張宏陸辦公室解釋，地方民眾陳情因此召開協調會，希望改善瑞芳車站周邊交通措施，希望在跨局處與部會下，找出解決這國際級觀光景點交通與觀光規畫問題，與深澳燃煤電廠沒有關係。

(中國時報)