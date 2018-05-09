新聞透視－嚇跑觀光客 就不愁塞車了

2018年05月09日 04:11 中國時報 葉德正

綠委努力協調各單位，力促改善交通，提升國際觀光景點動能，吸引更多觀光客來訪，事實上，問題根本不用這麼複雜，民進黨執意興建深澳電廠，將好山好水變成窮山惡水，把觀光客全嚇跑，交通自然迎刃而解，怎麼會有塞車問題呢？

深澳燃煤電廠影響不僅止於灰濛濛的天氣，讓東北角觀光景點蒙上陰影，日前環保署才公布全台酸雨大調查，不少地區因空氣中硫氧化物、氮氧化物濃度過高，與雨水結合後形成的酸雨，恐縮短了在地特色建築物年限與地形地貌。

印度泰姬瑪哈陵因酸雨影響由白變黃的新聞仍記憶猶新，更別說東北角特色景點女王頭、象鼻岩壽命可能減少，未來可能海蝕與風蝕地形，恐怕變成「酸蝕地形」，這不就是一大笑話嗎？

另外，在深澳燃煤電廠旁設立卸煤碼頭，勢必要興建大型防波堤，最長可能到490公尺、寬30公尺，但卸煤碼頭緊鄰象鼻岩景觀區，除影響地質景觀，未來電廠溫排水，更可能造成生態浩劫。

東北角、水金九以山海美景、礦業文化與新鮮的空氣享譽中外，若燃煤電廠重新啟用，璀璨閃耀的黃金山城，恐再將披上灰色外衣，吸引人的原因消失了，空氣充滿PM2.5汙染源，換成是你，會想到這種地方觀光嗎？

深澳燃煤電廠爭議揮之不去，接著又有核廢料就地存放的雙重陰影，遊客大幅減少，觀光產值當然大幅下滑，當地民眾面對家鄉遭到嚴重破壞，賴以維生的觀光客又全部消失，任誰都無法接受，原來這就是綠色執政品質保證！

(中國時報)