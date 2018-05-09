核廢論戰 蘇參選人打臉蘇院長

2018年05月09日 04:11 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌8日在臉書上抨擊，前總統馬英九帶頭要核四運轉，但國民黨沒能力處理核廢料，遭國民黨新北市議員提名人葉元之「打臉」。葉批評，蘇貞昌在2006年擔任行政院長時，追加了448億的核四預算，如今談及能源政策屢屢推託甚至「失憶」，「參選新北市長的蘇貞昌，打臉過去擔任行政院長的蘇貞昌。」

蘇貞昌昨在臉書表示，民進黨反核，國民黨擁核，他當台北縣長時，就堅決反對核廢料設置在北縣，以目前台灣，他不相信台灣哪個地方能容許設置核廢料處置場，國民黨要核能發電，卻沒能力處置核廢料，「我很想知道侯友宜先生對國民黨這樣自我矛盾的政策，到底是怎麼想的？」

針對蘇的PO文，葉元之在臉書反問蘇貞昌，當時將448億的稅金投下去興建核四，難道沒想過要怎麼處理核廢料嗎？現在被問到核廢料要擺在哪裡，無法回答卻急著把問題丟給別人。葉解釋，以政治實務而言，的確沒有任何縣市會同意永久貯放核廢料，因此，馬政府時期，台電就積極尋找境外處理方式，朱立倫也主張核廢料「必要時，還是要送到國外」。

葉元之反批，民進黨在野時，屢屢杯葛、癱瘓核廢料的處理進度，如今執政，環保署長李應元居然「髮夾彎」，參考國民黨作法、跟進「境外處理」思維，他認為，蘇貞昌不先為民進黨對能源政策的反覆道歉，既參考國民黨政策，又質疑國民黨作法，令人錯亂、也看不下去。

(中國時報)