反核食公投卡住 郝批中選會違法擴權

2018年05月09日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨副主席郝龍斌3月15日領銜推動提案反核食公投，卻遭中選會認定提案不明，要求就公投必要性做補充。郝龍斌昨到國民黨立院黨團開記者會抨擊中選會違法擴權，利用行政程序干擾反核食公投進行，「莫名其妙、可惡至極！」

郝龍斌表示，中選會在函中說明日本曾因南韓禁止福島核災區食品進口，以違反WTO食品衛生檢驗與動植物檢疫措施協定，向WTO提出貿易爭訟，要求他們解釋若反核食公投案通過，是否有違反相關國際協定之虞，他感覺中選會此舉簡直「莫名其妙、可惡至極。」

藍委費鴻泰則痛批，日韓的貿易爭訟干中選會屁事？這邊是中華民國，中選會這樣做擋了公投提案，結果是讓日本核災食品進入台灣，讓人民的身體健康受威脅，這不是台奸、漢奸是什麼？總統蔡英文不要為了媚日犧牲台灣人民身體健康。

郝龍斌說，自從推動反核食公投開始，明顯感受到本該中立的中選會已經有政治力介入，而此事件就是最明顯的證明。郝龍斌質疑，中選會以什麼立場質疑反核食公投如果通過後是否會違反國際協定與是否會造成國際爭訟？中選會的行為不僅違反行政中立原則，更像是一個稱職的反對方在對反核食公投提出挑戰與攻擊。

郝龍斌進一步解釋，如果要以公投通過後會面臨行政困難作為是否能成案的判斷標準，那第一個該被否決的是紀政所提的「以台灣（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」公投。

郝龍斌呼籲所有的中選會委員拿出道德良知，在本月15日召開的委員會議中讓反核食公投通過審查、進行第二階段28萬人的連署，不要讓中選會成為繼監察院與司法院後第三個沉淪的中立機關。

(中國時報)